Путешествие против аренды: поездки в 14 стран оказались дешевле съёмной квартиры в Лос-Анджелесе

29-летняя путешественница Моне Хендриксон поделилась в соцсети о своих приключениях по 14 странам мира, на которые она потратила всего 4170 долларов, что эквивалентно 76 долларам в день.

Чтобы понять масштаб разницы, стоит отметить, что аренда жилья в Лос-Анджелесе обходится контент-мейкеру в 2600 долларов в месяц, то есть 86 долларов в день.

"Америка перестала быть выгодной страной для жизни", — говорит девушка.

Моне призналась, что придерживалась бюджетного стиля путешествий, проводя большую часть времени в странах Восточной Европы с низкими ценами, пишет New York Post.

