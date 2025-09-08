Путешествие против аренды: поездки в 14 стран оказались дешевле съёмной квартиры в Лос-Анджелесе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:44
Туризм

29-летняя путешественница Моне Хендриксон поделилась в соцсети о своих приключениях по 14 странам мира, на которые она потратила всего 4170 долларов, что эквивалентно 76 долларам в день.

Девушка с рюкзаком в горах
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка с рюкзаком в горах

Чтобы понять масштаб разницы, стоит отметить, что аренда жилья в Лос-Анджелесе обходится контент-мейкеру в 2600 долларов в месяц, то есть 86 долларов в день.

"Америка перестала быть выгодной страной для жизни", — говорит девушка.

Моне призналась, что придерживалась бюджетного стиля путешествий, проводя большую часть времени в странах Восточной Европы с низкими ценами, пишет New York Post.

 

 

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
