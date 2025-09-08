Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киллиан Мёрфи выдохнул: вот почему актёр рад отсутствию в новом фильме Нолана
Директор Витаса о долгах певца: реакция на обвинения в 52 тысячи рублей
Машина продана, но налоги и штрафы приходят вам: опасная правда вторичного рынка
Ваша кредитная история испорчена? Узнайте, как вернуть доверие банков
Сказка о запретном плоде ожила в саду: что происходит, если снова посадить яблоню на старое место
Короли охоты исчезли навсегда: почему саблезубые тигры не выдержали гонку с львами и пумами
Короткая практика — крепкий сон: как получасовые занятия йогой работают сильнее длительных
Дешёвое жильё или золотая клетка: чем удивляют апартаменты в бывших цехах
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела

Трасса Новороссия стала артерией к Крыму: зачем туристы выбирают путь вдоль моря, даже если он дольше

3:26
Туризм

Новая трасса Р-280 "Новороссия" стала главной сухопутной артерией, ведущей в Крым вдоль Азовского побережья. Дорога протянулась через Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ и Джанкой. Корреспондент LIFE отправился в путь "Новой дорогой” и посмотрел, насколько он удобен для туристов.

Крым
Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крым

Современная дорога вдоль моря

На обновлённых участках уложен свежий асфальт, появились освещение, развязки и переходно-скоростные полосы. Пропускная способность трассы выросла до 25 тысяч машин в сутки. От границы до Мариуполя движение идёт по четырём полосам, далее — по двум, но и там покрытие ровное, движение непрерывное.

Города и остановки по пути

Мариуполь, недавно находившийся в руинах, открывается туристам обновлёнными кварталами. Здесь можно выпить кофе в уютных кафе или попробовать знаменитые греческие чебуреки. Бердянск радует любителей активного отдыха: сап- и кайт-сёрфинг, виндсёрфинг.

"Азовское море интересно тем, что у нас есть любое направление ветра. Это мирный город, куда часто приезжают любители спорта", — отметил местный житель Николай Мезенцев.

Геническ известен своей гастрономией. Сушёная камбала, бычки и креветки здесь стали визитной карточкой. Для многих туристов этот город — обязательная остановка на пути в Крым.

Инфраструктура и сервис

Вдоль трассы работает 66 заправок, 12 газовых станций, около 50 кафе и более 30 магазинов. Четыре мотеля принимают гостей, а почти все заведения поддерживают оплату картой "Мир" и переводы через СБП. В меню кафе — традиционные южнороссийские блюда: шашлыки, домашние обеды, свежая рыба.

На всём протяжении трассы работает связь российских операторов, иногда подключаются крымские. Интернет в отдельных районах может пропадать, поэтому советуют заранее скачивать офлайн-карты. GPS и ГЛОНАСС работают стабильно.

Путь и пропускные пункты

Основные КПП расположены в Весело-Вознесенке и Джанкое. На въезде проверки минимальные, на выезде возможен полный досмотр, который занимает от получаса до двух часов. При этом путешественники отмечают лояльное отношение военных к туристам, особенно к тем, кто направляется в Крым.

Маршрут Ростов-на-Дону — Симферополь по Р-280 составляет около 640 километров. Время в пути — 9-9,5 часов, что на полтора часа дольше дороги через Крымский мост. Зато трасса проходит вдоль моря, а бархатный сезон делает путешествие особенно приятным — мягкий климат и спокойные пляжи сопровождают большую часть пути.

Символ перемен

Р-280 "Новороссия" перестала быть обычной дорогой. Для местных жителей она стала символом восстановления, а для туристов — новым способом открыть Азовское побережье, соединяющим удобство, живописные виды и культурное многообразие.

Уточнения

Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы), ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем. Полуостров почти полностью омывается морем и соединяется с сушей узким Перекопским перешейком, а также Крымским мостом.

Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы), ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Экономика и бизнес
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Экономика и бизнес
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Сказка о запретном плоде ожила в саду: что происходит, если снова посадить яблоню на старое место
Короли охоты исчезли навсегда: почему саблезубые тигры не выдержали гонку с львами и пумами
Короткая практика — крепкий сон: как получасовые занятия йогой работают сильнее длительных
Дешёвое жильё или золотая клетка: чем удивляют апартаменты в бывших цехах
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Россия устремляется в серебряную экономику: как изменится жизнь граждан
Тимати под прицелом Украины: за что рэпера объявили в розыск и чем это ему грозит
Осень на сковородке: жареная картошка с грибами, мимо которой невозможно пройти
Древние печати раскрывают тайный список Библии: десятки имён оживают в камне
Трасса Новороссия стала артерией к Крыму: зачем туристы выбирают путь вдоль моря, даже если он дольше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.