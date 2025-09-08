Трасса Новороссия стала артерией к Крыму: зачем туристы выбирают путь вдоль моря, даже если он дольше

Новая трасса Р-280 "Новороссия" стала главной сухопутной артерией, ведущей в Крым вдоль Азовского побережья. Дорога протянулась через Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ и Джанкой. Корреспондент LIFE отправился в путь "Новой дорогой” и посмотрел, насколько он удобен для туристов.

Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крым

Современная дорога вдоль моря

На обновлённых участках уложен свежий асфальт, появились освещение, развязки и переходно-скоростные полосы. Пропускная способность трассы выросла до 25 тысяч машин в сутки. От границы до Мариуполя движение идёт по четырём полосам, далее — по двум, но и там покрытие ровное, движение непрерывное.

Города и остановки по пути

Мариуполь, недавно находившийся в руинах, открывается туристам обновлёнными кварталами. Здесь можно выпить кофе в уютных кафе или попробовать знаменитые греческие чебуреки. Бердянск радует любителей активного отдыха: сап- и кайт-сёрфинг, виндсёрфинг.

"Азовское море интересно тем, что у нас есть любое направление ветра. Это мирный город, куда часто приезжают любители спорта", — отметил местный житель Николай Мезенцев.

Геническ известен своей гастрономией. Сушёная камбала, бычки и креветки здесь стали визитной карточкой. Для многих туристов этот город — обязательная остановка на пути в Крым.

Инфраструктура и сервис

Вдоль трассы работает 66 заправок, 12 газовых станций, около 50 кафе и более 30 магазинов. Четыре мотеля принимают гостей, а почти все заведения поддерживают оплату картой "Мир" и переводы через СБП. В меню кафе — традиционные южнороссийские блюда: шашлыки, домашние обеды, свежая рыба.

На всём протяжении трассы работает связь российских операторов, иногда подключаются крымские. Интернет в отдельных районах может пропадать, поэтому советуют заранее скачивать офлайн-карты. GPS и ГЛОНАСС работают стабильно.

Путь и пропускные пункты

Основные КПП расположены в Весело-Вознесенке и Джанкое. На въезде проверки минимальные, на выезде возможен полный досмотр, который занимает от получаса до двух часов. При этом путешественники отмечают лояльное отношение военных к туристам, особенно к тем, кто направляется в Крым.

Маршрут Ростов-на-Дону — Симферополь по Р-280 составляет около 640 километров. Время в пути — 9-9,5 часов, что на полтора часа дольше дороги через Крымский мост. Зато трасса проходит вдоль моря, а бархатный сезон делает путешествие особенно приятным — мягкий климат и спокойные пляжи сопровождают большую часть пути.

Символ перемен

Р-280 "Новороссия" перестала быть обычной дорогой. Для местных жителей она стала символом восстановления, а для туристов — новым способом открыть Азовское побережье, соединяющим удобство, живописные виды и культурное многообразие.