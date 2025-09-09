Запах колбасы опаснее турбулентности? Вот какую еду запрещают авиакомпании на борту

Многие пассажиры жалуются, что еда на рейсах лоукостеров далека от идеала: блюда часто заморожены, пересолены и не отличаются качеством. Поэтому авиакомпании EasyJet, Ryanair, Jet2 и TUI разрешают брать с собой перекусы, но при этом действуют строгие правила, особенно в отношении напитков и алкоголя.

Запрет на алкоголь

Общий принцип прост: алкоголь можно употреблять только если он куплен на борту. Напитки из duty free должны оставаться запечатанными. За нарушение грозят серьёзные последствия — от штрафа до тюремного заключения, уведомляет веб-сайт Metro.

Правила TUI

На коротких рейсах доступен выбор снеков и напитков, а при полётах дольше 3,5 часов горячее питание можно заказать заранее. На дальнемагистральных маршрутах еда включена в стоимость билета. Однако пассажирам с аллергией на орехи запрещено приносить свои продукты.

Правила EasyJet

Разрешено брать еду на борт, но жидкие блюда ограничены 100 мл. Допускается детское питание, молоко и стерилизованная вода для младенцев. Горячие напитки можно приносить только из аэропорта и в закрытой упаковке. Алкоголь — только для перевозки, но не для употребления.

Правила Ryanair

Эта авиакомпания разрешает брать с собой перекусы и безалкогольные напитки, но горячие напитки и алкоголь находятся под запретом. Для детей допускается молочная продукция и вода.

Правила Jet2

Jet2 предъявляет строгие ограничения: нельзя проносить горячие, сильно пахнущие и скоропортящиеся продукты. Однако на борту предлагается широкий ассортимент блюд и напитков.

Уточнения

TUI Group (англ. Touristic Union International нем. Touristik Union International) — немецкая туристическая компания.



EasyJet Airline Company Limited, более известная как easyJet.com (по-русски произносится изи-джет) — британская лоукост-авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в Лутонском аэропорту.



Ryanair — ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Её штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, а основные операционные базы — в аэропортах Дублина и Лондона Станстед.



Jet2 com Limited (Jet2.com) — британская бюджетная авиакомпания, совершающая регулярные и чартерные рейсы из Великобритании.

