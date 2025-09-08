Этот утёс стал героем кино, но настоящие тайны его прошлого остаются в тени

Скала Киселева под Туапсе знакома миллионам людей — именно здесь снимали сцену рыбалки из "Бриллиантовой руки". Но мало кто знает, что это место реально существует и доступно для туристов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Скала Киселева

Живая открытка над морем

Скала поднимается над водой на 46 метров. Во время шторма она превращается в зрелище, от которого трудно оторвать взгляд: волны взлетают выше утёса, превращая берег в фонтан из брызг. Красота одновременно завораживающая и немного пугающая.

Художник и его скала

Своё название утёс получил в честь художника Александра Киселева. Его дача на мысе Кадош в XIX веке была центром культурной жизни: сюда приезжали поэты, писатели, живописцы. Сегодня в Туапсе можно посетить его дом-музей и увидеть картины, посвящённые местным пейзажам.

Легенда о слезах

До того как утёс стал Скальной Киселева, местные звали его Скалой Слёз. С этим местом связана адыгейская легенда о девушке Гуаш и её возлюбленном-конюхе. Родные хотели выдать её замуж за богатого черкесса, но влюблённые попытались сбежать. Юноша бросился в море, а Гуаш последовала за ним. Говорят, и сейчас в тишине можно услышать её плач.

Как добраться

До скалы всего 10 километров от центра Туапсе. Дорога ведёт через лесопарк Кадош, где расположены смотровые площадки с потрясающими видами. Особенно живописно здесь летом и осенью, когда всё утопает в зелени, но и туристов в это время больше всего.

Пляжи и отдых

У подножия скалы расположены пляжи: один дикий и каменистый, другой — с удобным заходом в море, куда часто подплывают катера. Для тех, кто хочет задержаться дольше, рядом есть кемпинг. Здесь можно встретить рассвет, сидя прямо у моря, и почувствовать атмосферу настоящего южного курорта.