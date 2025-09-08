Новый удар по россиянам: США ужесточили правила получения виз

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Госдепартамент США обновил правила подачи документов на неиммиграционные визы. Согласно новой публикации ведомства, граждане России теперь смогут подавать заявления исключительно в двух городах — Астане и Варшаве.

"Граждане стран, в которых правительство США не проводит плановые операции по выдаче неиммиграционных виз, должны подавать заявление в указанном посольстве или консульстве (…). Россия — Астана, Варшава", уточняется в документе.

Таким образом, россиянам, планирующим поездку в США, предстоит выезжать в Казахстан или Польшу для оформления визы, что значительно усложняет сам процесс.

В списке Госдепа оказались 16 стран. Среди них помимо России также оказалась Белоруссия. Для белорусских граждан определены другие города подачи документов — Вильнюс и Варшава.

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
