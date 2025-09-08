Поезд, который везёт не пассажиров, а целую историю: маршрут из Ханоя открывает тайны тысячелетий

Хотите увидеть Вьетнам с другой стороны? Теперь это можно сделать не выходя за пределы вагона. В столице 6 сентября официально начал курсировать туристический поезд, который соединяет Ханой с городом Тушон (провинция Бакнинь). Это не просто транспорт — это настоящий культурный маршрут, вдохновлённый тысячелетней историей.
Инициатива стала результатом совместной работы туристического сектора и Вьетнамской железнодорожной корпорации (VNR). Первые тестовые поездки состоялись ещё 19 августа и прошли успешно.
По словам организаторов, запуск поезда не только расширит туристические возможности, но и поможет вернуть железную дорогу в городскую жизнь. Здесь важно не только удобство передвижения, но и погружение в традиции и культурное наследие дельты Красной реки.
Узкие улочки, наполненные ремесленными лавками, уличной едой и старинной архитектурой. Отличное место для прогулки и шопинга.
Жемчужина центра города, где красный мост Тхе Хук ведёт к храму на острове.
Символ истории Вьетнама. Здесь можно увидеть мавзолей, площадь Бадинь и музей, посвящённый жизни лидера.
Первый университет страны, основанный в XI веке. Здесь сохранились стелы выпускников и павильоны, посвящённые Конфуцию.
Более 54 этнических групп страны представлены в экспозициях, где можно познакомиться с традициями и обрядами.
Уточнения
Хано́й (вьет. Hà Nội, тьы-ном 河內, дословно "город между рек" или "(место) окружённое рекой") — столица Вьетнама и второй по численности населения город страны.
По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост.
