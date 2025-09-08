Поезд, который везёт не пассажиров, а целую историю: маршрут из Ханоя открывает тайны тысячелетий

Хотите увидеть Вьетнам с другой стороны? Теперь это можно сделать не выходя за пределы вагона. В столице 6 сентября официально начал курсировать туристический поезд, который соединяет Ханой с городом Тушон (провинция Бакнинь). Это не просто транспорт — это настоящий культурный маршрут, вдохновлённый тысячелетней историей.

Что представляет собой проект

Инициатива стала результатом совместной работы туристического сектора и Вьетнамской железнодорожной корпорации (VNR). Первые тестовые поездки состоялись ещё 19 августа и прошли успешно.

По словам организаторов, запуск поезда не только расширит туристические возможности, но и поможет вернуть железную дорогу в городскую жизнь. Здесь важно не только удобство передвижения, но и погружение в традиции и культурное наследие дельты Красной реки.

Расписание движения

Из Ханоя: 08:00 и 13:30 (регистрация за 30 минут до отправления).

Из Тушона: 10:30 и 16:20.

За работу поезда отвечает компания BHL Tourism Service Trading. Дизайн вдохновлён древней цитаделью Тханглонг, а вагоны носят имена исторических ворот Ханоя: Кауден, Куанчуонг, Каугиай, Чодуа и Донгмак.

Что посмотреть в Ханое

Старый квартал

Узкие улочки, наполненные ремесленными лавками, уличной едой и старинной архитектурой. Отличное место для прогулки и шопинга.

Озеро Хоан Кием и храм Нгок Сон

Жемчужина центра города, где красный мост Тхе Хук ведёт к храму на острове.

Мавзолей Хо Ши Мина

Символ истории Вьетнама. Здесь можно увидеть мавзолей, площадь Бадинь и музей, посвящённый жизни лидера.

Храм литературы

Первый университет страны, основанный в XI веке. Здесь сохранились стелы выпускников и павильоны, посвящённые Конфуцию.

Музей этнологии Вьетнама

Более 54 этнических групп страны представлены в экспозициях, где можно познакомиться с традициями и обрядами.

Окрестности: Бакнинь и Тушон

Пагода Бут Тхап: знаменита 13-ярусной каменной башней и атмосферой уединённости.

знаменита 13-ярусной каменной башней и атмосферой уединённости. Деревня Донг Хо — родина традиционных народных картин, которые изготавливаются вручную по старинным технологиям.

— родина традиционных народных картин, которые изготавливаются вручную по старинным технологиям. Храм До — посвящён восьми императорам династии Ли и хранит важные исторические артефакты.

По пути: Гиалам и Йенвьен

Гиалам — это рынки, где можно увидеть жизнь местных жителей.

— это рынки, где можно увидеть жизнь местных жителей. Йенвьен — храмы и пагоды, отражающие духовные традиции региона.

Топ-10 блюд, которые стоит попробовать

Фо (традиционный суп с рисовой лапшой). Бун ча (свинина с лапшой и зеленью). Гой куон (свежие спринг-роллы). Бань ми (вьетнамский сэндвич). Као лау (фирменное блюдо Хойана). Ми куанг (лапша с креветками и свининой). Бан зео (рисовые блинчики с начинкой). Ча ка (жареная рыба с травами). Ком там (блюдо из битого риса). Чэ (сладкий суп-десерт).

Уточнения

