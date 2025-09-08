Поезд, который везёт не пассажиров, а целую историю: маршрут из Ханоя открывает тайны тысячелетий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Хотите увидеть Вьетнам с другой стороны? Теперь это можно сделать не выходя за пределы вагона. В столице 6 сентября официально начал курсировать туристический поезд, который соединяет Ханой с городом Тушон (провинция Бакнинь). Это не просто транспорт — это настоящий культурный маршрут, вдохновлённый тысячелетней историей.

Поезд Ханой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Поезд Ханой

Что представляет собой проект

Инициатива стала результатом совместной работы туристического сектора и Вьетнамской железнодорожной корпорации (VNR). Первые тестовые поездки состоялись ещё 19 августа и прошли успешно.

По словам организаторов, запуск поезда не только расширит туристические возможности, но и поможет вернуть железную дорогу в городскую жизнь. Здесь важно не только удобство передвижения, но и погружение в традиции и культурное наследие дельты Красной реки.

Расписание движения

  • Из Ханоя: 08:00 и 13:30 (регистрация за 30 минут до отправления).
  • Из Тушона: 10:30 и 16:20.
  • За работу поезда отвечает компания BHL Tourism Service Trading. Дизайн вдохновлён древней цитаделью Тханглонг, а вагоны носят имена исторических ворот Ханоя: Кауден, Куанчуонг, Каугиай, Чодуа и Донгмак.

Что посмотреть в Ханое

Старый квартал

Узкие улочки, наполненные ремесленными лавками, уличной едой и старинной архитектурой. Отличное место для прогулки и шопинга.

Озеро Хоан Кием и храм Нгок Сон

Жемчужина центра города, где красный мост Тхе Хук ведёт к храму на острове.

Мавзолей Хо Ши Мина

Символ истории Вьетнама. Здесь можно увидеть мавзолей, площадь Бадинь и музей, посвящённый жизни лидера.

Храм литературы

Первый университет страны, основанный в XI веке. Здесь сохранились стелы выпускников и павильоны, посвящённые Конфуцию.

Музей этнологии Вьетнама

Более 54 этнических групп страны представлены в экспозициях, где можно познакомиться с традициями и обрядами.

Окрестности: Бакнинь и Тушон

  • Пагода Бут Тхап: знаменита 13-ярусной каменной башней и атмосферой уединённости.
  • Деревня Донг Хо — родина традиционных народных картин, которые изготавливаются вручную по старинным технологиям.
  • Храм До — посвящён восьми императорам династии Ли и хранит важные исторические артефакты.

По пути: Гиалам и Йенвьен

  • Гиалам — это рынки, где можно увидеть жизнь местных жителей.
  • Йенвьен — храмы и пагоды, отражающие духовные традиции региона.

Топ-10 блюд, которые стоит попробовать

  1. Фо (традиционный суп с рисовой лапшой).
  2. Бун ча (свинина с лапшой и зеленью).
  3. Гой куон (свежие спринг-роллы).
  4. Бань ми (вьетнамский сэндвич).
  5. Као лау (фирменное блюдо Хойана).
  6. Ми куанг (лапша с креветками и свининой).
  7. Бан зео (рисовые блинчики с начинкой).
  8. Ча ка (жареная рыба с травами).
  9. Ком там (блюдо из битого риса).
  10. Чэ (сладкий суп-десерт).

Уточнения

Хано́й (вьет. Hà Nội, тьы-ном 河內, дословно "город между рек" или "(место) окружённое рекой") — столица Вьетнама и второй по численности населения город страны.

По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
