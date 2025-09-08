Буддийский центр с тысячелетним духом на Хайнане: как богиня заставляет море молчать

2:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте место, где море встречается с величественными храмами, а воздух наполнен умиротворением и тишиной. Именно таким предстаёт перед гостями буддийский центр Наньшань на острове Хайнань.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Хайнань

От древности к современности

Хотя буддизм пришёл на Хайнань много веков назад, сам комплекс Наньшань был построен сравнительно недавно — в 1998 году. С тех пор он стал важнейшей точкой паломничества и туристическим центром. Само название переводится как "Южная гора", ведь комплекс раскинулся у её подножия.

Символ величия — статуя Гуаньинь

Главное, что поражает здесь каждого — это 108-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь. Она возвышается прямо над морем, создавая впечатление, что божество охраняет не только храм, но и всё побережье. Статуя входит в число самых высоких в мире и моментально становится символом поездки для всех посетителей.

Атмосфера спокойствия

Стоит лишь переступить ворота комплекса — и ощущаешь перемену: шум и спешка остаются позади.

На огромной территории расположены:

храмы, посвящённые разным аспектам буддийского учения;

тихие сады с ухоженными дорожками;

пруды с карпами кои среди лотосов и кувшинок;

изящные пагоды, наполненные духом древних традиций.

В одном из храмов посетителей встречает монументальная статуя Будды в позе лотоса, в другом можно погрузиться в историю буддизма и узнать о его роли в культуре Китая.

Лучшее время для посещения

Чтобы по-настоящему насладиться прогулкой, лучше всего приезжать сюда с октября по апрель, когда на острове стоит сухая и комфортная погода. Единственное исключение — праздничные дни: в период китайского Нового года поток паломников и туристов особенно велик.

Отзывы путешественников

Семья из Москвы поделилась своими впечатлениями:

"Мы уже несколько раз отдыхали в Санье, но в Наньшань попали впервые. Это место просто поразило нас своей красотой и величием. Особенно впечатлила статуя Гуаньинь — это что-то невероятное! Мы провели здесь целый день, гуляя по храмам и садам, и почувствовали настоящее умиротворение. Обязательно вернемся сюда еще раз!" — рассказала Светлана.

Уточнения

Скептици́зм (от др.-греч. σκεπτικός — рассматривающий, исследующий) — философское направление, выдвигающее сомнение в качестве принципа мышления, особенно сомнение в надёжности текущих представлений об истине.



Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.

