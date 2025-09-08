Буддийский центр с тысячелетним духом на Хайнане: как богиня заставляет море молчать

Представьте место, где море встречается с величественными храмами, а воздух наполнен умиротворением и тишиной. Именно таким предстаёт перед гостями буддийский центр Наньшань на острове Хайнань.
Хотя буддизм пришёл на Хайнань много веков назад, сам комплекс Наньшань был построен сравнительно недавно — в 1998 году. С тех пор он стал важнейшей точкой паломничества и туристическим центром. Само название переводится как "Южная гора", ведь комплекс раскинулся у её подножия.
Главное, что поражает здесь каждого — это 108-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь. Она возвышается прямо над морем, создавая впечатление, что божество охраняет не только храм, но и всё побережье. Статуя входит в число самых высоких в мире и моментально становится символом поездки для всех посетителей.
Стоит лишь переступить ворота комплекса — и ощущаешь перемену: шум и спешка остаются позади.
На огромной территории расположены:
В одном из храмов посетителей встречает монументальная статуя Будды в позе лотоса, в другом можно погрузиться в историю буддизма и узнать о его роли в культуре Китая.
Чтобы по-настоящему насладиться прогулкой, лучше всего приезжать сюда с октября по апрель, когда на острове стоит сухая и комфортная погода. Единственное исключение — праздничные дни: в период китайского Нового года поток паломников и туристов особенно велик.
Семья из Москвы поделилась своими впечатлениями:
"Мы уже несколько раз отдыхали в Санье, но в Наньшань попали впервые. Это место просто поразило нас своей красотой и величием. Особенно впечатлила статуя Гуаньинь — это что-то невероятное! Мы провели здесь целый день, гуляя по храмам и садам, и почувствовали настоящее умиротворение. Обязательно вернемся сюда еще раз!" — рассказала Светлана.
