Невероятное путешествие: каяк, выращенный из грибов, преодолел 30 километров океана

Туризм

В начале августа, в прекрасное безветренное утро, Сэм Шумейкер запустил свой каяк на воде у острова Каталина с целью пересечь открытый океан и добраться до Сан-Педро, расположенного к югу от Лос-Анджелеса, на расстояние более 30 км. 

Мировой океан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мировой океан

Коричневато-жёлтый и неровный на ощупь, его каяк не просто сделан, а выращен полностью из грибов. С камерой GoPro, рацией и компасом, прикрепленными к спасательному жилету, Сэм отправился в путь рано утром, чтобы избежать сильных волн. Через три часа его одолела морская болезнь, но всё же он смог найти в себе силы, чтобы завершить путешествие. 

Необычное путешествие призвано вызвать интерес к экологически чистому материалу из грибов, который, по мнению Сэма и других ученых, является более устойчивой альтернативой пластику.

Уточнения

Кая́к — небольшая узкая гребная лодка, приводимая в движение двухлопастным веслом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
