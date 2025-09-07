Навигация в Южной Корее с ограничениями для некоторых: больше не Google Maps

Когда житель Тайваня Эрик Вен путешествует по Южной Корее, ему приходится использовать три различных навигационных приложения для ориентации.
Причина этого в том, что Google Maps, широко используемый почти повсеместно, имеет ограниченную функциональность в Южной Корее. В результате миллионы пользователей, подобные Вену, ежегодно вынуждены загружать альтернативные корейские приложения, например, Kakao Map и Naver Map, в которых отсутствует детальный функционал, к которому они привыкли в Google.
"Это неудобно, так как необходимо скачать три приложения и переключаться между ними в поисках нужной информации", — комментирует Вен.
В остальном же Южная Корея — это идеальное место для туристов, увлеченных технологиями
Уточнения
Альтернати́ва (фр. alternative, от лат. alternatus — другой) — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей; каждая из этих возможностей.
