Навигация в Южной Корее с ограничениями для некоторых: больше не Google Maps

Когда житель Тайваня Эрик Вен путешествует по Южной Корее, ему приходится использовать три различных навигационных приложения для ориентации.

Причина этого в том, что Google Maps, широко используемый почти повсеместно, имеет ограниченную функциональность в Южной Корее. В результате миллионы пользователей, подобные Вену, ежегодно вынуждены загружать альтернативные корейские приложения, например, Kakao Map и Naver Map, в которых отсутствует детальный функционал, к которому они привыкли в Google.

"Это неудобно, так как необходимо скачать три приложения и переключаться между ними в поисках нужной информации", — комментирует Вен.

В остальном же Южная Корея — это идеальное место для туристов, увлеченных технологиями

