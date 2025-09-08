Шарм-эль-Шейх вошёл в топ-20 мировых направлений: почему отдых в ноябре здесь лучше, чем летом

Ищете, где провести ноябрьский отпуск под солнцем и у моря? Отличная новость: Шарм-эль-Шейх вошёл в топ-20 туристических направлений мира для отдыха в ноябре 2025 года! Египетский курорт на Красном море по праву называют жемчужиной региона — здесь сочетаются первозданная природа и современная инфраструктура.
Красное море славится прозрачной водой и коралловыми рифами. Снорклинг и дайвинг открывают невероятный подводный мир: экзотические рыбы, осьминоги, редкие дюгони и белоголовые акулы (наблюдать за ними можно только при соблюдении мер безопасности).
Губернатор Южного Синая доктор Халед Мубарак отметил, что успех — результат работы государства под руководством президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и национальной стратегии развития Египта до 2030 года.
В проект вовлечены министерства туризма, авиации, власти Южного Синая и службы безопасности. Развиваются отели, транспорт, сервис, расширяется спектр развлечений. Дополняют это масштабные рекламные кампании и международные мероприятия, которые делают Шарм-эль-Шейх узнаваемым во всём мире.
Уточнения
Шарм-эш-Шейх (араб. شرم الشيخ, также Шарм-эль-Шейх, до 1982 года — Офира (ивр. אופירה)) — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры. Один из районных центров мухафазы Южный Синай.
