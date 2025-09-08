Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шарм-эль-Шейх вошёл в топ-20 мировых направлений: почему отдых в ноябре здесь лучше, чем летом

2:15
Туризм

Ищете, где провести ноябрьский отпуск под солнцем и у моря? Отличная новость: Шарм-эль-Шейх вошёл в топ-20 туристических направлений мира для отдыха в ноябре 2025 года! Египетский курорт на Красном море по праву называют жемчужиной региона — здесь сочетаются первозданная природа и современная инфраструктура.

Шарм-эль-Шейх, Египет,
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шарм-эль-Шейх, Египет,

Рай для любителей моря

Красное море славится прозрачной водой и коралловыми рифами. Снорклинг и дайвинг открывают невероятный подводный мир: экзотические рыбы, осьминоги, редкие дюгони и белоголовые акулы (наблюдать за ними можно только при соблюдении мер безопасности).

Почему курорт признали мировым лидером

Губернатор Южного Синая доктор Халед Мубарак отметил, что успех — результат работы государства под руководством президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и национальной стратегии развития Египта до 2030 года.

В проект вовлечены министерства туризма, авиации, власти Южного Синая и службы безопасности. Развиваются отели, транспорт, сервис, расширяется спектр развлечений. Дополняют это масштабные рекламные кампании и международные мероприятия, которые делают Шарм-эль-Шейх узнаваемым во всём мире.

Полезные детали для туристов

  • Погода: днём +25…30°C, вода +24…26°C.
  • Море: спокойное и чистое, идеально для купания и подводных прогулок.
  • Цены: ноябрь выгоднее зимних праздников, оптимальное сочетание цены и качества.
  • Развлечения: пустынные сафари, морские экскурсии, парк Рас-Мохаммед, аквапарки.
  • Рекомендации: бронировать туры лучше заранее, особенно на школьные каникулы. Не забудьте солнцезащитные средства и лёгкую одежду.

Уточнения

Шарм-эш-Шейх (араб. شرم الشيخ‎, также Шарм-эль-Шейх, до 1982 года — Офира (ивр. אופירה‎)) — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры. Один из районных центров мухафазы Южный Синай.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
