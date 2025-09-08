Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на продукты могут рухнуть: в Госдуме готовят закон о снижении НДС
Секрет похудения: одно упражнение заменит целый час на беговой дорожке
Золотистые, с корочкой и без капли лишнего жира: чебуреки, которые не стыдно подать даже президенту
Кошмар без сна: дрожь в ногах удар по мозгу — скрытая угроза ночного отдыха
Именно этот жест заставит любую кошку подойти к вам: работает лучше кис-кис
Мама в ловушке: Ида Галич рассказала, как она разрывается между сыном и дочкой
Заброшенный прибор из 2000-х возвращается: он делает тонкие волосы гуще без салона
Ручная стирка без лишних усилий: как продлить жизнь вещам на годы
Трезвый, но пахнет перегаром: продукты, которые могут подставить водителя под лишение прав

Тайланд сражается с иностранным бизнесом: 857 случаев мошенничества за 9 месяцев

2:28
Туризм

За девять месяцев тайские власти выявили 857 номинальных компаний, которые нанесли ущерб на 15 млрд бат. Ведётся 39 тысяч дел, а с онлайн-платформ удалено более 10 тысяч товаров сомнительного качества.

Таиланд
Фото: flickr.com by Kullez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Таиланд

Как Таиланд борется с иностранным бизнесом

Уже два года власти стараются ограничить присутствие иностранцев, особенно тех, кто работает нелегально или нарушает визовый режим. На Пхукете даже запустили приложение, с помощью которого местные жители могут сообщать о "плохих иностранцах". Жителей просят информировать и о туристах-попрошайках.

Законодательные барьеры

  • Закон об иностранном бизнесе запрещает полное владение компаниями в ряде сфер: сельское хозяйство, торговля землёй, часть услуг. В других секторах иностранцы могут владеть не более 49%.
  • Трудовое законодательство требует получения work permit, при этом действуют квоты и ограничения по профессиям.

Административные меры

  • Постоянные проверки компаний с иностранным участием.
  • Ужесточение правил выдачи виз и разрешений на работу.
  • Борьба с незаконной торговлей, поддельными товарами и уклонением от налогов.

Информационная политика

Власти делают ставку на доносительство: горячие линии, приложения, публикации в СМИ. Всё это формирует общественное мнение и снижает лояльность к иностранцам, ведущим бизнес.

Чем занимаются российские релоканты

Несмотря на ограничения, россияне активно осваивают нишу малого бизнеса.

  • Туризм: экскурсии, гестхаусы, трансфер.
  • Рестораны: кафе с русской кухней, доставка еды, производство пельменей и сырников.
  • Недвижимость: агентства, аренда, управление объектами.
  • Онлайн-торговля: маркетплейсы, сувениры, IT-услуги.
  • Сервис: школы и образовательные центры, юридические консультации, переводческие и косметологические услуги.
  • Производство и ремёсла: мебель, украшения, декоративное искусство.
  • IT: разработка сайтов, приложений, интернет-маркетинг, кибербезопасность.

Эксперты рекомендуют российским предпринимателям тщательно изучать законы, работать прозрачно и консультироваться с юристами.

Уточнения

Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย ), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Экономика и бизнес
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Еда и рецепты
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Секретное оружие против старения: вот как функциональные тренировки меняют тело после 35
Прихожая без хлама: этот предмет мебели стоит убрать отсюда немедленно
Брак с диагнозом: вместо жили долго и счастливо — общее расстройство: риски и секрет взаимопонимания
Сердце начнёт сдавать после сорока: простая привычка, которая отсрочит возрастные проблемы
Быстрый интернет дешевеет, а медленный — дорожает: как меняются тарифы в Башкирии
Панорамы Адриатики и реликвии христианства: где в Черногории пикник превращается в паломничество
13 кур и несколько котов: почему Михаил Ширвиндт оставил телевидение и уехал в деревню
Тренд с эффектом домино: одно поло — и тысячи инфлюэнсеров копируют друг друга
Новые камеры превращают трассы в прозрачный аквариум: нарушителям не скрыться
Вы сами превращаете кота в монстра: главная ошибка, из-за которой питомец вас тихо ненавидит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.