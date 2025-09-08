Тайланд сражается с иностранным бизнесом: 857 случаев мошенничества за 9 месяцев

За девять месяцев тайские власти выявили 857 номинальных компаний, которые нанесли ущерб на 15 млрд бат. Ведётся 39 тысяч дел, а с онлайн-платформ удалено более 10 тысяч товаров сомнительного качества.
Уже два года власти стараются ограничить присутствие иностранцев, особенно тех, кто работает нелегально или нарушает визовый режим. На Пхукете даже запустили приложение, с помощью которого местные жители могут сообщать о "плохих иностранцах". Жителей просят информировать и о туристах-попрошайках.
Власти делают ставку на доносительство: горячие линии, приложения, публикации в СМИ. Всё это формирует общественное мнение и снижает лояльность к иностранцам, ведущим бизнес.
Несмотря на ограничения, россияне активно осваивают нишу малого бизнеса.
Эксперты рекомендуют российским предпринимателям тщательно изучать законы, работать прозрачно и консультироваться с юристами.
