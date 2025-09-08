Тайланд сражается с иностранным бизнесом: 857 случаев мошенничества за 9 месяцев

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

За девять месяцев тайские власти выявили 857 номинальных компаний, которые нанесли ущерб на 15 млрд бат. Ведётся 39 тысяч дел, а с онлайн-платформ удалено более 10 тысяч товаров сомнительного качества.

Фото: flickr.com by Kullez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Таиланд

Как Таиланд борется с иностранным бизнесом

Уже два года власти стараются ограничить присутствие иностранцев, особенно тех, кто работает нелегально или нарушает визовый режим. На Пхукете даже запустили приложение, с помощью которого местные жители могут сообщать о "плохих иностранцах". Жителей просят информировать и о туристах-попрошайках.

Законодательные барьеры

Закон об иностранном бизнесе запрещает полное владение компаниями в ряде сфер: сельское хозяйство, торговля землёй, часть услуг. В других секторах иностранцы могут владеть не более 49%.

Трудовое законодательство требует получения work permit, при этом действуют квоты и ограничения по профессиям.

Административные меры

Постоянные проверки компаний с иностранным участием.

Ужесточение правил выдачи виз и разрешений на работу.

Борьба с незаконной торговлей, поддельными товарами и уклонением от налогов.

Информационная политика

Власти делают ставку на доносительство: горячие линии, приложения, публикации в СМИ. Всё это формирует общественное мнение и снижает лояльность к иностранцам, ведущим бизнес.

Чем занимаются российские релоканты

Несмотря на ограничения, россияне активно осваивают нишу малого бизнеса.

Туризм: экскурсии, гестхаусы, трансфер.

Рестораны: кафе с русской кухней, доставка еды, производство пельменей и сырников.

Недвижимость: агентства, аренда, управление объектами.

Онлайн-торговля: маркетплейсы, сувениры, IT-услуги.

Сервис: школы и образовательные центры, юридические консультации, переводческие и косметологические услуги.

Производство и ремёсла: мебель, украшения, декоративное искусство.

IT: разработка сайтов, приложений, интернет-маркетинг, кибербезопасность.

Эксперты рекомендуют российским предпринимателям тщательно изучать законы, работать прозрачно и консультироваться с юристами.

Уточнения

Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย ), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

