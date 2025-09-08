Панорамы Адриатики и реликвии христианства: где в Черногории пикник превращается в паломничество

Национальный парк Ловчен — одно из самых живописных мест Черногории. С многочисленных смотровых площадок открываются панорамы, которые навсегда остаются в памяти: зелёные холмы, Адриатическое море, Которский залив и даже Скадарское озеро. В ясную погоду с горизонта можно различить очертания Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Massimiliano Piazza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Национальный парк Ловчен, Черногория

Маршруты парка проложены через буковые, дубовые и липовые леса. Одни тропы лёгкие и подойдут новичкам, другие — более сложные и понравятся тем, кто ищет активное приключение.

Особая достопримечательность — мавзолей национального поэта и философа Петра II Петровича-Негоша. Построенное из мрамора величественное сооружение на вершине горы Езерски (1650 м) с 1974 года удерживало титул самого высокого мавзолея в мире.

Иванова Корита — удобный старт

Лучше всего начинать знакомство с парком из Ивановой Кориты, где расположены центр для посетителей и туристическая инфраструктура. Здесь есть луга для пикников, несколько маршрутов для пеших и велосипедных прогулок, а также варианты размещения. В отеле Ivanov Konak гостей ждут смотровые площадки, уютные номера в деревенском стиле, бар и ресторан с черногорской кухней.

Цетинье — культурное сердце страны

По соседству с парком находится город Цетинье, культурная столица Черногории. Прогулка по пешеходной улице Негошевой погрузит вас в атмосферу истории.

Стоит посетить Цетинский монастырь, где хранятся важные христианские реликвии, а также Национальный музей с его коллекцией искусства и экспозицией из личных вещей королевской семьи.

Цетинье порадует и гурманов: рестораны предлагают блюда средиземноморской кухни и местное красное вино сорта Вранац, которым славится Черногория.

