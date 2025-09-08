Тихоокеанский круиз на Дальнем Востоке: новые маршруты свяжут Владивосток и Курильские острова

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

На полях Восточного экономического форума обсудили перспективы запуска "Тихоокеанского круиза" уже в следующем летнем сезоне. Участники секции "Круизный туризм Дальнего Востока" отметили: проект может дать регионам новый импульс, но требует серьёзной подготовки.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ круиз

Перспективы для региона

"Развитие круизов раскрывает огромные перспективы для дальневосточных регионов — это новые рабочие места, спрос на услуги туристических компаний, гостиниц и ресторанов, пополнение налоговой базы, но это и совершенно иной уровень гостеприимства", — подчеркнул замглавы Минвостокразвития России Антон Басанский.

Маршруты "Тихоокеанского круиза"

На линию планируют вывести лайнер "Астория Гранде", который сегодня работает на Чёрном море. Предусмотрены два реверсных маршрута:

из Владивостока в Петропавловск-Камчатский с заходами на Сахалин и Курилы;

из Петропавловска во Владивосток — через Командорские острова, Курильскую гряду, Тюленьий остров и Сахалин.

Что предстоит решить

Подготовка маршрутов — лишь часть работы. Важна и портовая инфраструктура, и подготовка гидов, сувенирная продукция, сервис на борту.

Председатель совета директоров АО Кирилл Шубский напомнил, что его "Русская круизная компания" уже запустила круизный туризм на Чёрном море, где путешествовали около 100 тысяч туристов.

"На Дальнем Востоке стартовать будет легче: мы создали в России инфраструктуру морского круизного туризма полного цикла. Нужно также подумать о логистике: возможна нехватка авиабилетов в пиковый сезон для перевозки более тысячи пассажиров между западной и восточной частью страны. Следует заранее рассматривать дополнительные рейсы", — отметил Кирилл Шубский.

Уточнения

Да́льний Восто́к - географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия "Азиатско-Тихоокеанский регион".



Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие. Круизные яхты полностью экипированы всем необходимым для жизни (спальные места, холодильник, плита, туалет, душ). Наиболее популярные направления для парусных круизов — Средиземное море, Карибское море, Балтийское море.

