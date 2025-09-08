Потерянный багаж: что происходит с чемоданами, которые не нашли владельцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Аэропорты полны тайн. Одни из них связаны с работой службы безопасности, другие — с тем, что могут "упустить" сканеры. Но главный вопрос, который волнует миллионы путешественников: куда исчезает потерянный багаж? Кажется, будто он растворяется в воздухе, но на деле всё проще — чемоданы перепродают.

Аэропорт, потерянный багаж
Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аэропорт, потерянный багаж

Масштаб проблемы

По данным Международной организации авиационной связи (SITA), ежегодно теряются или крадутся десятки миллионов сумок. На международных рейсах риск лишиться багажа в пять раз выше, чем на внутренних. Поиск вещей часто превращается в испытание: пассажира отправляют от одной службы к другой. Потери обходятся индустрии в 5 миллиардов долларов в год.

Что происходит с вещами

Когда авиакомпания не находит владельца в течение 100 дней, багаж отправляют на аукцион или продают перекупщикам. Вернуть вещи после этого почти невозможно.

В США чемоданы уходят аукционистам, а прибыль перечисляется в бюджет штатов. В Великобритании их продают через дома вроде Greasby в Лондоне и Mulberry Bank в Глазго. Похожие схемы есть и в других странах Европы. Например, в России также потерянный багаж хранится от трёх до шести месяцев, а затем передаётся на торги.

Азартные игры с чемоданами

Сегодня потерянный багаж можно даже купить. Это занятие получило название "азартные игры с чемоданами". Людей манит возможность заглянуть в чужую жизнь, и ролики с распаковкой находок набирают миллионы просмотров.

На аукционах ставка делается вслепую: онлайн вы вообще не знаете содержимого, а при личном посещении можно лишь потрогать чемодан. Попадаются как ценные вещи — техника, косметика, духи, — так и бесполезные сувениры или одежда не по размеру.

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона. Победителем аукциона признаётся лицо, выигравшее аукцион в соответствии с его правилами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
