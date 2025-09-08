Арктика без прикрас: где за полярным кругом живут белые медведи и цветут маки

2:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Есть места на карте, куда даже сегодня добираются лишь самые смелые. Остров Врангеля — одно из них. Здесь, в сердце Северного Ледовитого океана, среди льдов и туманов сохранился мир, где до сих пор ощущается дыхание плейстоцена.

Фото: flickr.com by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Остров Врангеля, Арктика

Где это место

Остров Врангеля лежит между Восточно-Сибирским и Чукотским морями, всего в 140 километрах от Чукотки. Его площадь — 7600 км², а вместе с островом Геральд он образует заповедник, внесённый в список ЮНЕСКО. Здесь тундра, сотни озёр и рек, горы и вечная мерзлота.

Любопытный факт: через остров проходит 180-й меридиан. Восточная часть относится к западному полушарию, а западная — к восточному. Настоящая географическая загадка.

Немного истории

Остров долго был "землёй сомнительной". Впервые о нём услышали от чукчей, а увидели лишь в XIX веке американские китобои. Постоянного поселения здесь не было вплоть до XX века. СССР закрепил территорию в 1926 году, основав посёлок Ушаковское. Сегодня здесь нет постоянных жителей — лишь база заповедника и метеостанция.

Как попасть

Путь на остров — целое приключение. Добраться можно морем или вертолётом. Круизы стартуют из Анадыря, занимают до двух недель и позволяют увидеть не только Врангеля, но и другие уголки Чукотки. Вертолёт из Певека или Анадыря доставит быстрее — за 2-3 часа.

Туристический сезон ограничен августом и сентябрём: именно тогда открыты маршруты и активна арктическая фауна.

Чем удивляет остров

Здесь произрастает 382 вида растений, 23 из них — эндемики. Летом тундра превращается в яркий ковёр маков и примул. На острове обитает 172 вида птиц, а также овцебыки, песцы, волки и росомахи. Но главные хозяева — белые медведи. До 500 самок ежегодно устраивают здесь берлоги, а летом остров буквально оживает благодаря их присутствию.

Туризм и правила

Остров Врангеля — не курорт. Туристы ночуют в гостевых домах или на борту экспедиционных судов, всегда под присмотром инспекторов. Встреча с медведем может произойти в любой момент, поэтому самостоятельные прогулки запрещены.

Путешествие сюда — это шанс увидеть Арктику такой, какой она была тысячи лет назад, и ощутить её суровую красоту. Те, кто побывал здесь однажды, мечтают вернуться вновь.

Уточнения

О́стров Вра́нгеля — остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским морем и Чукотским морем. Назван в 1867 году капитаном Томасом Лонгом в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. Находится на границе Западного и Восточного полушарий и разделяется 180-м меридианом на две почти равные части.



А́рктика (от греч. ἄρκτος - "медведица", ἀρκτικός - "находящийся под созвездием Большой Медведицы", "северный") — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами.

