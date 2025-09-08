Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ржавчина исчезнет за 20 минут: хозяйки нашли простое средство для чистой ванны
Вместо компота — компост: яблоки гниют на деревьях, но одно опрыскивание спасает плоды
Жизнь в ожидании беды: в какой момент тревога перестаёт быть спутником и становится болезнью
Наталья Бочкарёва удивила ответом о деградации молодёжи: вот какой совет она даёт каждому
Уход за кожей за ушами: неожиданный шаг к идеальной внешности
Куриная грудка покорит ваше сердце: раскройте рецепт начинки из ветчины и сыра и предварительного маринования
Российские зимние шины бросили вызов гололёду: 6 моделей нового сезона
Испания уничтожила Турцию с шокирующим счётом, превратив матч в шоу тотального превосходства
Жуткая находка океанологов: зубастые наросты на голове рыбы оказались настоящими зубами

Арктика без прикрас: где за полярным кругом живут белые медведи и цветут маки

2:51
Туризм

Есть места на карте, куда даже сегодня добираются лишь самые смелые. Остров Врангеля — одно из них. Здесь, в сердце Северного Ледовитого океана, среди льдов и туманов сохранился мир, где до сих пор ощущается дыхание плейстоцена.

Остров Врангеля, Арктика
Фото: flickr.com by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Остров Врангеля, Арктика

Где это место

Остров Врангеля лежит между Восточно-Сибирским и Чукотским морями, всего в 140 километрах от Чукотки. Его площадь — 7600 км², а вместе с островом Геральд он образует заповедник, внесённый в список ЮНЕСКО. Здесь тундра, сотни озёр и рек, горы и вечная мерзлота.

Любопытный факт: через остров проходит 180-й меридиан. Восточная часть относится к западному полушарию, а западная — к восточному. Настоящая географическая загадка.

Немного истории

Остров долго был "землёй сомнительной". Впервые о нём услышали от чукчей, а увидели лишь в XIX веке американские китобои. Постоянного поселения здесь не было вплоть до XX века. СССР закрепил территорию в 1926 году, основав посёлок Ушаковское. Сегодня здесь нет постоянных жителей — лишь база заповедника и метеостанция.

Как попасть

Путь на остров — целое приключение. Добраться можно морем или вертолётом. Круизы стартуют из Анадыря, занимают до двух недель и позволяют увидеть не только Врангеля, но и другие уголки Чукотки. Вертолёт из Певека или Анадыря доставит быстрее — за 2-3 часа.

Туристический сезон ограничен августом и сентябрём: именно тогда открыты маршруты и активна арктическая фауна.

Чем удивляет остров

Здесь произрастает 382 вида растений, 23 из них — эндемики. Летом тундра превращается в яркий ковёр маков и примул. На острове обитает 172 вида птиц, а также овцебыки, песцы, волки и росомахи. Но главные хозяева — белые медведи. До 500 самок ежегодно устраивают здесь берлоги, а летом остров буквально оживает благодаря их присутствию.

Туризм и правила

Остров Врангеля — не курорт. Туристы ночуют в гостевых домах или на борту экспедиционных судов, всегда под присмотром инспекторов. Встреча с медведем может произойти в любой момент, поэтому самостоятельные прогулки запрещены.

Путешествие сюда — это шанс увидеть Арктику такой, какой она была тысячи лет назад, и ощутить её суровую красоту. Те, кто побывал здесь однажды, мечтают вернуться вновь.

Уточнения

О́стров Вра́нгеля — остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским морем и Чукотским морем. Назван в 1867 году капитаном Томасом Лонгом в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. Находится на границе Западного и Восточного полушарий и разделяется 180-м меридианом на две почти равные части.

А́рктика (от греч. ἄρκτος - "медведица", ἀρκτικός - "находящийся под созвездием Большой Медведицы", "северный") — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Шоу-бизнес
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Еда и рецепты
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Последние материалы
Уход за кожей за ушами: неожиданный шаг к идеальной внешности
Арктика без прикрас: где за полярным кругом живут белые медведи и цветут маки
Куриная грудка покорит ваше сердце: раскройте рецепт начинки из ветчины и сыра и предварительного маринования
Российские зимние шины бросили вызов гололёду: 6 моделей нового сезона
Испания уничтожила Турцию с шокирующим счётом, превратив матч в шоу тотального превосходства
Жуткая находка океанологов: зубастые наросты на голове рыбы оказались настоящими зубами
Сантехники в шоке: вот зачем опытные хозяйки сыпят соль в унитаз
Код заботы: археологи нашли ключ к древней мудрости о старости
Голливуд замер в ожидании: Селена Гомес без пяти минут жена — где и когда пройдёт свадьба
Маленький красный плод: один овощ способен заменить диету — эффект заметен уже через неделю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.