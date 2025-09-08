Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленький красный плод: один овощ способен заменить диету — эффект заметен уже через неделю
Кабачки заиграют по-новому: яичная смесь превратит их в деликатес
Домашняя аптечка в цветочном горшке: растение с лимонным запахом которое лечит тревогу лучше валерьянки
Чтобы быть успешным: Краснов озвучил главное условие для предпринимателей
Микрозависимость от ботокса: тревожный тренд среди поклонниц уколов красоты
Шесть тактов безумия: Mazda придумала мотор, который сам себе добывает топливо
Простое упражнение с фитрнес-резинкой, которое делает ягодицы упругими и тренирует баланс
Смертельная закуска: почему именно грибы чаще всего становятся источником ботулизма
Этот напиток отпугивает комаров лучше любого спрея — и он уже есть у вас дома

Настоящий папирус или банановая бумага: как не попасться на подделку в Египте

2:20
Туризм

Привезти из Египта настоящий сувенир — значит увезти с собой кусочек древней истории. Но как не стать жертвой подделки? На этот вопрос ответили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Рынок в Египте
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рынок в Египте

Где покупать

"Чтобы обезопасить себя от разочарования, в первую очередь критически важно выбрать правильное место для покупок", — советуют в АТОР.

Надёжнее всего приобретать вещи в государственных магазинах или крупных частных галереях вроде Института Папируса Рагаба в Каире.

Да, цены там выше, но и гарантия подлинности есть. На уличных лотках чаще всего встречаются подделки.

Искусство торга

В Египте умение торговаться — часть культуры.

"Цена изначально завышена в несколько раз, а иногда и на порядок, поэтому смело начинайте торговаться, предлагая 30-50% от первоначальной стоимости. Если продавец слишком легко соглашается — значит, вещь стоит ещё дешевле", — отмечают эксперты.

Как отличить оригинал

  • Папирус: настоящий напоминает плотное полотно, с переплетением полосок растения. Он не ломается при сгибе, впитывает воду и не горит открытым пламенем.
  • Статуэтки: подлинные артефакты из камня (гранит, базальт, алебастр) тяжёлые, медленно нагреваются в руке и издают глухой звук при постукивании. Деревянные изделия должны иметь характерный запах и уникальную текстуру.
  • Украшения: золото — 14 или 18 карат, серебро — 800-й или 925-й пробы.

"Если продавец утверждает, что изделие антикварное и пробы нет, это почти всегда означает, что перед вами позолота или посеребрение", — предупреждают в АТОР.

  • Камни: лазурит, бирюза или сердолик часто подменяются стеклом или пластиком. Настоящий камень всегда имеет вкрапления и неровный окрас.
  • Парфюмерные масла: натуральное масло — концентрированное, нежирное, с устойчивым ароматом, расфасованное в тёмные стеклянные флаконы.

"Если запах быстро выветривается, а масло оставляет жирный след и пахнет спиртом — это синтетическая подделка", — подчёркивают эксперты.

Уточнения

Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). Столица — Каир. Государственный язык — египетский арабский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Домашние животные
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Шоу-бизнес
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Последние материалы
Таш-Тепелер: археологи нашли плотное поселение древних людей
Невероятное путешествие: каяк, выращенный из грибов, преодолел 30 километров океана
Доходы заёмщиков под прицелом: банки выступают против новых правил ЦБ
Рыба весом с человека: 13-летний подросток победил 80 килограмового монстра и стал героем побережья
После скандала с танцовщицей: Егор Крид удивил всех, появившись в неожиданном месте
Сентябрьские кабачки сохранятся до весны, если соблюдать одно простое правило
Никакой химии и тысяч за баночку: домашние маски, которые запускают рост волос с первой недели
Передний привод против полного: что выбирают те, кто считает деньги и нервы
Почему дорогие кремы помогают, даже если в них ничего нет: сила самовнушения
Любовь без слов и смс: 13 трогательных способов, которыми собаки благодарят своих хозяев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.