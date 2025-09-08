Настоящий папирус или банановая бумага: как не попасться на подделку в Египте

Привезти из Египта настоящий сувенир — значит увезти с собой кусочек древней истории. Но как не стать жертвой подделки? На этот вопрос ответили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рынок в Египте

Где покупать

"Чтобы обезопасить себя от разочарования, в первую очередь критически важно выбрать правильное место для покупок", — советуют в АТОР.

Надёжнее всего приобретать вещи в государственных магазинах или крупных частных галереях вроде Института Папируса Рагаба в Каире.

Да, цены там выше, но и гарантия подлинности есть. На уличных лотках чаще всего встречаются подделки.

Искусство торга

В Египте умение торговаться — часть культуры.

"Цена изначально завышена в несколько раз, а иногда и на порядок, поэтому смело начинайте торговаться, предлагая 30-50% от первоначальной стоимости. Если продавец слишком легко соглашается — значит, вещь стоит ещё дешевле", — отмечают эксперты.

Как отличить оригинал

Папирус: настоящий напоминает плотное полотно, с переплетением полосок растения. Он не ломается при сгибе, впитывает воду и не горит открытым пламенем.

Статуэтки: подлинные артефакты из камня (гранит, базальт, алебастр) тяжёлые, медленно нагреваются в руке и издают глухой звук при постукивании. Деревянные изделия должны иметь характерный запах и уникальную текстуру.

Украшения: золото — 14 или 18 карат, серебро — 800-й или 925-й пробы.

"Если продавец утверждает, что изделие антикварное и пробы нет, это почти всегда означает, что перед вами позолота или посеребрение", — предупреждают в АТОР.

Камни: лазурит, бирюза или сердолик часто подменяются стеклом или пластиком. Настоящий камень всегда имеет вкрапления и неровный окрас.

Парфюмерные масла: натуральное масло — концентрированное, нежирное, с устойчивым ароматом, расфасованное в тёмные стеклянные флаконы.

"Если запах быстро выветривается, а масло оставляет жирный след и пахнет спиртом — это синтетическая подделка", — подчёркивают эксперты.

Уточнения

Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). Столица — Каир. Государственный язык — египетский арабский.

