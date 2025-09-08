Настоящий папирус или банановая бумага: как не попасться на подделку в Египте

Привезти из Египта настоящий сувенир — значит увезти с собой кусочек древней истории. Но как не стать жертвой подделки? На этот вопрос ответили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Чтобы обезопасить себя от разочарования, в первую очередь критически важно выбрать правильное место для покупок", — советуют в АТОР.
Надёжнее всего приобретать вещи в государственных магазинах или крупных частных галереях вроде Института Папируса Рагаба в Каире.
Да, цены там выше, но и гарантия подлинности есть. На уличных лотках чаще всего встречаются подделки.
В Египте умение торговаться — часть культуры.
"Цена изначально завышена в несколько раз, а иногда и на порядок, поэтому смело начинайте торговаться, предлагая 30-50% от первоначальной стоимости. Если продавец слишком легко соглашается — значит, вещь стоит ещё дешевле", — отмечают эксперты.
"Если продавец утверждает, что изделие антикварное и пробы нет, это почти всегда означает, что перед вами позолота или посеребрение", — предупреждают в АТОР.
"Если запах быстро выветривается, а масло оставляет жирный след и пахнет спиртом — это синтетическая подделка", — подчёркивают эксперты.
Уточнения
Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). Столица — Каир. Государственный язык — египетский арабский.
