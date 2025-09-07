Лови, чисти, пробуй: как в Южной Корее устраивают самый вкусный креветочный фестиваль

В Хонсоне (провинция Южный Чхунчхон, Южная Корея) стартовал фестиваль креветок в порту Намдан, который продлится до 20 октября.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сервированные креветки

Порт Намдан славится тем, что считается лучшим местом в Корее для дегустации осенних креветок. Гурманы со всей страны стягиваются сюда, чтобы насладиться насыщенным вкусом тэха (гигантских креветок).

Посетители фестиваля смогут поучаствовать в ловле креветок голыми руками и соревнованиях по их очистке. В программе также предусмотрены культурные мероприятия и конкурсы вокалистов. Оживлённый ночной рынок предлагает посетителям угощения и сувениры, пишет Korea Herald.

Уточнения

Дегуста́ция (от лат. degustare, дословно — «пробовать на вкус») в кулинарии — внимательное органолептическое оценивание пищевого продукта с акцентом на вкусовых ощущениях. При дегустации некоторых продуктов оцениваются также их ароматические и визуальные особенности.

