Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тыквенный сезон в разгаре: собрать и сохранить урожай без потерь до весны
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Лицо сжимается само против себя: скрытый механизм превращает гладкость в морщины
Цена утешения: чем Ольга Бузова скрасила себе испорченное путешествие в Италию
Говорят, решено немедленно приступить к восстановлению нашего боевого флота… — писала газета Новости Дня 8 сентября 1905 года
Рыба-призрак показала, что у природы свои правила: зубы растут не там, где их ждут
Микротренировки творят чудеса: 5 минут и тело скажет спасибо — вот как это работает
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Хрустящие яблоки в золотой корочке сводят с ума детей и взрослых

Лови, чисти, пробуй: как в Южной Корее устраивают самый вкусный креветочный фестиваль

0:44
Туризм

В Хонсоне (провинция Южный Чхунчхон, Южная Корея) стартовал фестиваль креветок в порту Намдан, который продлится до 20 октября.

Сервированные креветки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сервированные креветки

Порт Намдан славится тем, что считается лучшим местом в Корее для дегустации осенних креветок. Гурманы со всей страны стягиваются сюда, чтобы насладиться насыщенным вкусом тэха (гигантских креветок). 

Посетители фестиваля смогут поучаствовать в ловле креветок голыми руками и соревнованиях по их очистке. В программе также предусмотрены культурные мероприятия и конкурсы вокалистов. Оживлённый ночной рынок предлагает посетителям угощения и сувениры, пишет Korea Herald.

Уточнения

Дегуста́ция (от лат. degustare, дословно — «пробовать на вкус») в кулинарии — внимательное органолептическое оценивание пищевого продукта с акцентом на вкусовых ощущениях. При дегустации некоторых продуктов оцениваются также их ароматические и визуальные особенности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Садоводство, цветоводство
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Еда и рецепты
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Последние материалы
Хрустящие яблоки в золотой корочке сводят с ума детей и взрослых
Лишние ответы могут обернуться штрафом: как водителей ловят на словах
Рынок балансирует на тонкой грани: рост добычи нефти ОПЕК+ может обернуться шоком
Круиз по Карибам: где отпуск превратится в мечту, а где в испытание
Осенний чеснок: простые шаги, которые решают судьбу будущего урожая следующим летом
Око за око, зуб за зуб: Марго Овсянникова намерена жестоко наказать Иду Галич за насмешки
Эволюционный поворот: пингвины могли быть не теми, кого мы знаем
Мозг спит по сигналу изнутри: как митохондрии становятся тайным выключателем сознания
8 сентября: Куликовская битва, Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и блокада Ленинграда
Эти тренировки доступны каждому: они укрепляют тело и снимают стресс без перегрузки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.