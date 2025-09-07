Каймановы острова: тропический оазис для тех, кто готов инвестировать в будущее

Мечтаете провести пенсию так, чтобы каждый день напоминал отпуск? Каймановы острова давно считаются одним из самых привлекательных уголков Карибского бассейна для тех, кто хочет сочетать комфорт, безопасность и тропическую идиллию.
Три острова создают гармоничный баланс: Большой Кайман с магазинами, ресторанами и инфраструктурой, а Малый Кайман и Кайман-Брак — с тишиной, дикой природой и идеальными местами для дайвинга и снорклинга. Здесь можно найти и оживлённую атмосферу, и полное уединение.
Жизнь на островах привлекательна благодаря тропическому климату, развитому сообществу экспатов, высокому уровню здравоохранения и надёжной инфраструктуре.
Отдельный плюс — отсутствие подоходного налога и налога на прирост капитала. Всё это делает Кайманы особенно удобным выбором для пенсионеров, желающих сохранить свои накопления. К тому же, острова считаются одними из самых безопасных в регионе.
Местная жизнь сочетает британские, карибские и ямайские традиции. Это отражается в музыке, кухне и укладе сообществ. Важную роль играют инициативы по охране природы: экологические заповедники и проекты по устойчивому развитию позволяют наслаждаться природой без ущерба для неё.
Уточнения
Острова́ Кайма́н или также Кайма́новы Острова́ (англ. Cayman Islands) — заморская территория Великобритании в Вест-Индии, в Карибском море, расположенная на островах Кайма́н. Административный центр — город Джорджтаун. Основные занятия населения — обслуживание туристов и выращивание черепах.
