Арктическое путешествие, которое переворачивает привычные представления о туризме

Гренландия — остров, где айсберги величественно дрейфуют в океане, в небе вспыхивает северное сияние, а города выглядят как разноцветные точки на фоне ледяных просторов. Это место всё чаще выбирают путешественники, мечтающие о необычных маршрутах и встрече с настоящей Арктикой.

Как добраться

Ближе всего к Гренландии — Дания и Исландия. Из Копенгагена перелёт займёт чуть больше четырёх часов, а из Рейкьявика — ещё быстрее. Регулярные рейсы летают в Нуук, Кулусук и другие города. Морем сюда тоже можно попасть — круизы по северным странам предлагают заходы к ледникам и фьордам.

Нуук — столица Гренландии

Большинство путешествий начинается именно здесь. Столица удивляет сочетанием традиций и современности: яркие деревянные домики на фоне суровых гор, музеи, фестивали, уютные кафе с блюдами из свежей рыбы и морепродуктов. В Нуке можно увидеть скульптуру Матери Моря, побывать в Национальном музее с уникальными экспонатами и даже заглянуть в Дом Санта-Клауса. Зимой над городом вспыхивает северное сияние, а летом солнце не заходит за горизонт.

Мир ледников и фьордов

Главная природная жемчужина — Илулиссат-Исфьорд, внесённый в список наследия ЮНЕСКО. Здесь рождаются айсберги высотой с многоэтажный дом, а виды на ледник Якобсхавн поражают даже искушённых путешественников.

На восточном побережье стоит увидеть фьорд Скорсби — самый большой на планете. Круиз здесь — это возможность приблизиться к гигантским айсбергам и почувствовать настоящую мощь природы.

Северное сияние

Это одно из главных впечатлений, ради которых едут на Гренландию. Особенно красиво оно смотрится вдали от городских огней — на восточном побережье или в горах. Викинги когда-то верили, что сияние — это сверкающие доспехи воинственных женщин, и, глядя на него, легко понять, почему.

Для тех, кто ищет приключений

Гренландия предлагает не только экскурсии. Здесь можно отправиться в поход по арктической тундре, покататься на собачьих упряжках, половить рыбу или устроить морское сафари в поисках китов и тюленей. А ещё — провести ночь в гостинице изо льда или в палатке на фоне айсбергов.

