Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нависшие веки и усталый взгляд: три трюка, которые обманут возраст
Обороты скачут — мотор умирает: поломки, которые могут заглушить двигатель на ходу
Как прошла свадьба Ариадны Волочковой: без голубей, но с трогательным сюрпризом
Здоровье без фитнеса и салатов: привычка, о которой забыли все
Лес хранит страшную память: медведь-убийца, которого боялись даже снайперы
Как за одну осень превратить убитую землю в плодородный грунт
Забудьте про изнурительные тренировки: 40 минут — вот ключ к здоровью и отличному настроению
Каждый ролл может стать последним: чем опаснее суши, тем вкуснее они кажутся
С виду уют — внутри катастрофа: выбираем обогреватель, который греет, а не портит воздух и кошелёк

Тайный язык эльзасских домов: цвета и орнаменты, которые могут прочесть только посвящённые

2:48
Туризм

Эльзасские города Кольмар и Страсбург часто сравнивают с ожившими иллюстрациями из сказки. Узкие улочки, резные балконы и яркие фахверковые дома создают атмосферу вечного праздника. Но за этой живописной картинкой скрывается продуманная инженерия, традиции и целая философия жизни.

Риквир, улица с Дольдер-турм
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Риквир, улица с Дольдер-турм

Фахверк как система и символ

Фахверк — это конструкция, в основе которой деревянный каркас. Он несёт всю нагрузку, а промежутки между балками заполняются глиной, камнем или кирпичом. В Эльзасе этот стиль получил название colombage. В отличие от других регионов, здесь каркас не скрывают, а подчёркивают — каждая балка становится частью фасадного орнамента.

Материал для строительства брали рядом — дуб и каштан из вогезских лесов. Заполнения делали из смеси глины, соломы и извести. Такая комбинация позволяла домам "дышать", удерживать тепло зимой и прохладу летом.

Язык цвета и орнаментов

Фасады домов — это своеобразный паспорт семьи. Синий цвет указывал на торговцев, зелёный — на земледельцев, красный — на мясников. На фронтонах нередко можно увидеть инициалы, даты постройки или символы ремесла хозяина.

Декоративные элементы имели и охранительное значение: резные сердца, кресты, виноградные лозы служили не только украшением, но и оберегами. Дом был родовым, в нём жили поколения, и каждая деталь превращала его в семейную хронику.

Архитектура объёма

Фахверковые дома Эльзаса почти всегда многоуровневые и асимметричные. Первый этаж каменный — он служил фундаментом и местом для лавки или винного погреба. Верхние этажи деревянные и слегка нависают над улицей, что позволяло расширять жилое пространство, сохраняя узкие проулки.

Крыши делают крутыми, покрывают черепицей. Часто добавляют эркеры, балконы-галереи, слуховые окна. Благодаря этому здания выглядят динамичными, будто каждый дом живёт своей жизнью.

Влияние климата

Эльзасский климат суров: холодные зимы и влажные лета. Чтобы защитить жильё, строители делали высокий цоколь, небольшие окна со ставнями и сводчатые подвалы. Такие подвалы часто использовались как склады или винодельни.

Во дворе почти всегда была галерея, соединяющая дом с хозяйственными постройками — амбаром, сараем или курятником. Таким образом архитектура отражала повседневный быт и зависимость от сельского труда.

Уточнения

Эльза́с (фр. Alsace МФА: , нем. Elsass МФА: , ранее Elsaß) — европейское территориальное образование и историческая область на востоке современной Франции.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Новости спорта
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Последние материалы
Обороты скачут — мотор умирает: поломки, которые могут заглушить двигатель на ходу
Как прошла свадьба Ариадны Волочковой: без голубей, но с трогательным сюрпризом
Здоровье без фитнеса и салатов: привычка, о которой забыли все
Лес хранит страшную память: медведь-убийца, которого боялись даже снайперы
Как за одну осень превратить убитую землю в плодородный грунт
Забудьте про изнурительные тренировки: 40 минут — вот ключ к здоровью и отличному настроению
Тайный язык эльзасских домов: цвета и орнаменты, которые могут прочесть только посвящённые
Каждый ролл может стать последним: чем опаснее суши, тем вкуснее они кажутся
С виду уют — внутри катастрофа: выбираем обогреватель, который греет, а не портит воздух и кошелёк
Опасное прошлое: древнейшее микробное ДНК ворвалось в наш мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.