Самые высокие статуи планеты: красота, тайны и легенды, скрытые в их облике

2:31
Туризм

Самые грандиозные статуи мира поражают не только размерами, но и своей символикой. Они становятся центрами паломничества, туристическими магнетами и отражением культурных ценностей разных стран. Каждая из них хранит собственную историю, объединяя архитектуру, веру и искусство.

Богиня Каннон в Асибецу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Богиня Каннон в Асибецу

Лечжун-Сасачжа — Будда в Мьянме

В городе Моунъюа возвышается колоссальная статуя Будды Лечжун-Сасачжа. Её высота достигает 116 метров, а вместе с пьедесталом — 130. Будда облачён в золотистое одеяние, символизирующее мудрость.

Строительство длилось 12 лет — с 1996 по 2008 год — исключительно на пожертвования местных жителей. Внутри статуи работает музей с многоэтажными залами, где настенные росписи рассказывают об основах буддизма.

Рядом с ней расположена ещё одна достопримечательность — гигантская статуя лежащего Будды длиной 90 метров. Внутри этого монумента создан храм, где хранятся тысячи артефактов.

Богиня Гуаньинь в Китае

В Чанша туристов встречает позолоченный монумент Гуаньинь — богини милосердия. Его высота составляет 92 метра, а с постаментом-лотосом — почти 100.

В одной руке Гуаньинь держит свиток, а другой благословляет. За её спиной расположено двадцать дополнительных рук с глазами на ладонях — символ безграничной готовности помочь страждущим. Над её головой возвышаются ещё несколько лиц, что подчеркивает многоликость божества.

Богиня Каннон в Японии

На острове Хоккайдо, в городе Асибецу, возвышается статуя богини Каннон — ещё одно воплощение милосердия. Её высота составляет 88 метров. Скульптуру установили в 1975 году как символ памяти о погибших во Второй мировой войне и напоминание о важности мира.

Образ Каннон исполнен в японской традиции: лицо умиротворённое, руки сложены в акаша мудру — жест мудрости.

Раньше внутри работал музей, посвящённый буддизму и истории монумента. Также лифт поднимал посетителей на смотровую площадку на высоте 70 метров, откуда открывались виды на горы и леса Хоккайдо.

Уточнения

Ста́туя (лат. statua, из др.-греч. στατος — стоящий, стоячий) — один из основных видов объёмной скульптуры большого размера, изображающей стоящую фигуру человека (как правило, больше натуральной величины).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
