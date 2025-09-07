Ночь на этой скале превращается в испытание: мифы оживают под звёздным небом Волги

На границе Саратовской и Волгоградской областей возвышается величественный утёс, окутанный легендами и преданиями. С его вершины открываются виды на Волгу, от которых действительно захватывает дух.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Утёс в сумерках

Скала с историей и мифами

По сути, это огромный скальный останец, рассечённый глубоким оврагом, который местные называют Невольничьим или Дурманным. Считается, что именно здесь стоял лагерь знаменитого атамана Степана Разина. По преданиям, казаки нападали отсюда на купеческие суда, а пленных прятали в оврагах.

Самая известная легенда связана с "персидской княжной". Считается, что именно с этого утёса Разин сбросил девушку в Волгу. Достоверных подтверждений нет, но история живёт в народной памяти, делая место символом разинских походов.

Тайны и загадки утёса

С утёсом связывают и другую легенду — о кладах, которые якобы прятал Разин. Многие искатели утверждали, что поиски сопровождались странными ощущениями: головокружением и слабостью. Учёные объясняют это естественным фактором — сильным электромагнитным излучением, сохранившимся от древнего вулкана. Но для туристов эта версия звучит не менее мистически, чем история о проклятии.

Природный и археологический памятник

Сегодня утёс официально признан памятником природы и археологии. Вход сюда свободный, и многие путешественники приезжают не только ради экскурсии, но и с палатками. Ночь на вершине, под звёздным небом и с видом на широкую Волгу, — особое впечатление, которое остаётся надолго.

У подножия скалы расположен небольшой галечный пляж. Летом здесь можно искупаться или просто отдохнуть у воды, наслаждаясь тишиной и пейзажем.

Как добраться

Утёс находится в Красноармейском районе, рядом с селом Белогорское, примерно в 130 км от Саратова. Доехать удобнее всего на машине, а дальше пройти пешком по тропе. Наверху туристов ждёт "кресло Степана Разина" — природное образование, ставшее популярным местом для фотографий.