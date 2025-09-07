Европа внутри Японии: улицы Нагасаки ломают стереотипы о стране самураев

Нагасаки — удивительный город, где культура Японии переплетается с европейским наследием. Благодаря торговым связям и долгой истории контактов с Западом здесь сохранились постройки, храмы и даже целые кварталы, в которых легко почувствовать атмосферу Европы, не выезжая из Страны восходящего солнца.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сад Гловера в Нагасаки

Немного истории

Европейское влияние началось ещё в XVI веке, когда сюда прибыли первые португальские корабли. Позже Нагасаки стал единственным "окном" Японии в Европу: в течение двух веков торговать было разрешено только голландцам, жившим на искусственном острове Дэдзима. В XIX веке город открыл свои порты для других государств и быстро превратился в один из самых модернизированных в стране.

Храм Оура

Самая старая католическая церковь Японии, построенная в 1864 году. Здесь можно не только полюбоваться архитектурой, но и посетить музей, рассказывающий о христианстве в Японии.

Остров Дэдзима

Бывшее место проживания голландских торговцев сейчас превращено в музей под открытым небом. Прогуливаясь по его улочкам, можно увидеть постройки эпохи Эдо и Мейдзи, заглянуть в интерьеры и узнать о быте европейцев в Японии.

Сад Гловера

Музей-усадьба шотландского предпринимателя Томаса Гловера — старейшее европейское здание в Японии. Дом и сад расположены на холме и открывают живописные виды на город.

Угол трёх религий

Уникальное место, где рядом соседствуют буддийский, синтоистский и христианский храмы. Яркий символ того, как разные традиции могут существовать в гармонии.

Парк Huis Ten Bosch

Крупнейший тематический парк Японии, посвящённый Нидерландам. Он в полтора раза больше Токийского Диснейленда и воспроизводит европейский город с каналами, ветряными мельницами и домами в натуральную величину.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.

