Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смена сезонов и шок для лица: что нужно сделать срочно
Раскрыты кинопредпочтения Путина: что смотрит президент в перелётах
Рулет, который обошёл колбасу: мясное блюдо с секретной начинкой — результат удивит даже гурмана
Собчак против Николаева: скандал из-за 7 секунд хита Пугачёвой
Ушёл из жизни маэстро моды и скорости: автомобили, в которых остался жить стиль Армани
Земляной монстр без пощады: враг, которого садоводы не видят — урожай исчезает в один миг
Простые упражнения, которые делают тело выносливым, а разум спокойным
Полная миска, но собака не ест: скрытая причина удивит владельцев
От Америки до Парижа: как три семьи пытаются справиться с прошлым в новом фильме Джармуша

Европа внутри Японии: улицы Нагасаки ломают стереотипы о стране самураев

Туризм

Нагасаки — удивительный город, где культура Японии переплетается с европейским наследием. Благодаря торговым связям и долгой истории контактов с Западом здесь сохранились постройки, храмы и даже целые кварталы, в которых легко почувствовать атмосферу Европы, не выезжая из Страны восходящего солнца.

Сад Гловера в Нагасаки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сад Гловера в Нагасаки

Немного истории

Европейское влияние началось ещё в XVI веке, когда сюда прибыли первые португальские корабли. Позже Нагасаки стал единственным "окном" Японии в Европу: в течение двух веков торговать было разрешено только голландцам, жившим на искусственном острове Дэдзима. В XIX веке город открыл свои порты для других государств и быстро превратился в один из самых модернизированных в стране.

Храм Оура

Самая старая католическая церковь Японии, построенная в 1864 году. Здесь можно не только полюбоваться архитектурой, но и посетить музей, рассказывающий о христианстве в Японии.

Остров Дэдзима

Бывшее место проживания голландских торговцев сейчас превращено в музей под открытым небом. Прогуливаясь по его улочкам, можно увидеть постройки эпохи Эдо и Мейдзи, заглянуть в интерьеры и узнать о быте европейцев в Японии.

Сад Гловера

Музей-усадьба шотландского предпринимателя Томаса Гловера — старейшее европейское здание в Японии. Дом и сад расположены на холме и открывают живописные виды на город.

Угол трёх религий

Уникальное место, где рядом соседствуют буддийский, синтоистский и христианский храмы. Яркий символ того, как разные традиции могут существовать в гармонии.

Парк Huis Ten Bosch

Крупнейший тематический парк Японии, посвящённый Нидерландам. Он в полтора раза больше Токийского Диснейленда и воспроизводит европейский город с каналами, ветряными мельницами и домами в натуральную величину.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Недвижимость
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота и стиль
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Недвижимость
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Ремонт сжирает силы и нервы — главное упущение, которое делает его нескончаемым
Луковицы в землю до зимы — и весной сад зацветёт без хлопот: список лучших многолетников
Мужской атрибут превращён в женское оружие: 10 дерзких способов обыграть галстук этой осенью
Сидни Суини в роли боксёрши: критики в восторге от игры, но не от сценария
Вкус и польза: готовим вегетарианские фрикадельки с нутом и овсянкой
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода
Фото под таймер: Китай ввёл лимит на фотосессии у достопримечательностей
Не гимнастика и не медитация: что скрывает загадочная FYSM-йога
После 14:00 – ни крошки: Лариса Долина раскрыла детали своего рациона и вес
Триллер или фарс: новый фильм с Егором Кридом вызывает больше вопросов, чем ответов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.