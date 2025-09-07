Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
410 км — стратегический прорыв: Сила Сибири-2 набирает ход
Отношения подтверждены: Акиньшина и Козловский опубликовали совместное фото с отдыха
Стрижка превращает паспорт в шутку: минус 10 лет за один вечер
Искра из выхлопа может стоить слишком дорого: когда опасна заправка с заведённым двигателем
Секрет здоровой спины ребенка: всего 4 правила, которые должен знать каждый родитель
Маленький монстр в ухе: почему мы боимся этой редкой, но возможной ситуации
Акулы-призраки вооружают лоб зубами: жуткие приспособления перевернут представления о морских монстрах
Секретная татуировка и акцент Эминема: узнайте восемь неожиданных фактов о Джейкобе Элорди
Эти лодочки съедают быстрее, чем они остывают — рецепт хачапури по-аджарски для гурманов

Осенний отпуск в Азии: одна ошибка — и отдых обернётся разочарованием

3:33
Туризм

Когда в России наступают холодные дни, многие начинают мечтать о пляжах, теплом море и солнце. В это время популярными направлениями становятся китайский остров Хайнань и вьетнамский Нячанг. Оба курорта дарят яркие впечатления, но атмосфера и условия отдыха заметно отличаются. Давайте сравним их по ключевым параметрам.

Два места для отдыха
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Два места для отдыха

Погода

  • Хайнань: С ноября начинается высокий сезон. Дождей почти нет, воздух прогревается до +25…+30°C, море — до +26…+28°C. Идеальное сочетание для пляжного отдыха.
  • Нячанг: Здесь ноябрь — переходный месяц. Дожди еще встречаются, хотя уже не такие частые. Климат чуть более влажный, чем на Хайнане, но температуры воздуха и воды такие же комфортные.

Пляжи и море

  • Хайнань: Широкие песчаные пляжи с удобным входом в море, ухоженные территории и спокойная атмосфера. Популярные места — Ялунвань и Дадунхай. Отличный вариант для семей с детьми.
  • Нячанг: Центральный городской пляж большой, но в сезон бывает многолюдно. Вход в воду местами резковат. Для уединения лучше отправиться на север от города.

Отели и цены

  • Хайнань: Курорт ориентирован на более обеспеченных туристов. Здесь много пятизвездочных комплексов, но и бюджетные варианты тоже есть. Однако в высокий сезон цены заметно выше, чем во Вьетнаме.
  • Нячанг: Выбор жилья очень широкий: от недорогих гостиниц и апартаментов до роскошных курортов. В целом, цены демократичнее, чем на Хайнане.

Чем заняться

  • Хайнань: Помимо пляжей, здесь ждут парки, заповедники, гольф-клубы, горячие источники и тематические парки.
  • Нячанг: Туристов привлекают пагоды, древние храмы, целебные грязевые купальни и водопады. Популярны морские экскурсии на острова со сноркелингом и дайвингом.

Виза и формальности

  • Хайнань: Если прилетать прямым рейсом в составе туристической группы и оставаться не дольше 30 дней, виза не нужна. В остальных случаях может потребоваться оформление.
  • Нячанг: Для россиян действует безвизовый режим на срок до 45 дней.

Кухня

  • Хайнань: Основа — южно-китайская кухня. Стоит попробовать морепродукты, блюда с кокосом и местные фрукты.
  • Нячанг: Вьетнамская кухня более легкая и свежая. Гастрономический must-try: суп фо, бань ми, немы и, конечно, морепродукты.

Дополнительные факторы

  • Перелет: Стоимость билетов на оба направления сопоставима и зависит от акций авиакомпаний.
  • Язык: На Хайнане — китайский, в Нячанге — вьетнамский. В туристических зонах можно общаться на английском.
  • Безопасность: Оба направления считаются благоприятными для путешественников.

Итог

Хайнань — это выбор тех, кто ценит комфорт, развитую инфраструктуру и спокойный отдых в лучших отелях.
Нячанг — вариант для тех, кто хочет больше свободы, аутентичной атмосферы и доступных цен.

В любом случае, и Хайнань, и Нячанг подарят теплое море, солнце и массу ярких впечатлений.

Уточнения

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности и плотности населения.

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Недвижимость
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Секретная татуировка и акцент Эминема: узнайте восемь неожиданных фактов о Джейкобе Элорди
Эти лодочки съедают быстрее, чем они остывают — рецепт хачапури по-аджарски для гурманов
50 на 50? Юань наступает, но рубль держит оборону в международных платежах
Один стакан — и туалет сияет так, будто его никогда не использовали
Розы оживут после зимы, если сделать один неожиданный шаг
Газманов в больнице: что случилось с артистом после концерта на Камчатке
Один механизм работает тише, другой — служит дольше: какой привод ГРМ надёжнее и безопаснее
Секретный приём для объёма волос: нужно всего лишь поменять направление
Китай становится ближе: сотни рейсов в неделю превращают Поднебесную в соседний двор
Что принц Уильям сказал Кейт перед поцелуем на балконе: тайна королевской свадьбы раскрыта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.