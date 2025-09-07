Китай становится ближе: сотни рейсов в неделю превращают Поднебесную в соседний двор

В 2025 году интерес к Китаю среди российских путешественников растёт стремительными темпами. Уже сейчас на маршрутах между двумя странами выполняется около 215 регулярных рейсов в неделю по 46 направлениям. При текущем расписании авиакомпании способны перевозить 50-53 тыс. пассажиров каждую неделю в обоих направлениях.
Полёты выполняют сразу 15 авиакомпаний: от китайских гигантов Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines до российских перевозчиков "Аэрофлот", S7 Airlines, "Россия", "Уральские авиалинии", "Аврора" и других.
В воздух поднимаются самолёты самых разных классов — от Boeing 777-300ER на 400 пассажиров до Bombardier Dash 8, рассчитанных всего на 70 человек.
Главные маршруты выглядят так:
Москва — безусловный лидер: на её долю приходится 47% рейсов и 60% провозной мощности. Второй крупный центр — Владивосток, формирующий почти три четверти всего дальневосточного трафика в Китай.
Остров Хайнань — любимое место для пляжного отдыха. В летнем расписании 2025 года сюда выполняется 25 рейсов из 9 российских городов. Основной поток туристов летит в Санью (SYX), реже — в Хайкоу (HAK).
Перевозят туристов "Аэрофлот", Hainan Airlines и "Россия". В сумме на остров еженедельно улетают до 6,2 тыс. пассажиров, а ежемесячный турпоток достигает 20-25 тыс. человек.
Самые востребованные направления у российских путешественников:
Если вы прилетаете в Пекин, стоит увидеть:
Шанхай встречает контрастом Востока и Запада. Популярные места:
Однодневные поездки в Сучжоу и Ханчжоу.В ближайшие месяцы спрос на поездки в Китай только усилится: отмена виз открывает новые возможности для путешественников, а широкая сеть рейсов делает Поднебесную доступной как для деловых поездок, так и для отдыха.
Рейс — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.
Хайна́нь (кит. упр. 海南, пиньинь Hǎinán, буквально: "морской юг") — провинция на юге Китая.
