Китай становится ближе: сотни рейсов в неделю превращают Поднебесную в соседний двор

4:16
Туризм

В 2025 году интерес к Китаю среди российских путешественников растёт стремительными темпами. Уже сейчас на маршрутах между двумя странами выполняется около 215 регулярных рейсов в неделю по 46 направлениям. При текущем расписании авиакомпании способны перевозить 50-53 тыс. пассажиров каждую неделю в обоих направлениях.

Самолёты в Китай
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Самолёты в Китай

Основные игроки на маршруте

Полёты выполняют сразу 15 авиакомпаний: от китайских гигантов Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines до российских перевозчиков "Аэрофлот", S7 Airlines, "Россия", "Уральские авиалинии", "Аврора" и других.
В воздух поднимаются самолёты самых разных классов — от Boeing 777-300ER на 400 пассажиров до Bombardier Dash 8, рассчитанных всего на 70 человек.

Где летают чаще всего

Главные маршруты выглядят так:

  • Москва — Пекин — около 32 рейсов в неделю.
  • Москва — Шанхай — примерно 24 рейса.
  • Москва — Гуанчжоу — около 14 рейсов.
  • Владивосток — Пекин — 12 рейсов.
  • Иркутск — Пекин — 10 рейсов.

Москва — безусловный лидер: на её долю приходится 47% рейсов и 60% провозной мощности. Второй крупный центр — Владивосток, формирующий почти три четверти всего дальневосточного трафика в Китай.

ТОП-5 городов России по рейсам в Китай

  • Москва — 102 рейса в неделю.
  • Владивосток — 33 рейса.
  • Санкт-Петербург — 14 рейсов.
  • Иркутск — 10 рейсов.
  • Новосибирск — 9 рейсов.

ТОП-5 по объёму пассажиров

  • Москва — 30,6 тыс. человек в неделю (57%).
  • Владивосток — 5,9 тыс. (11%).
  • Санкт-Петербург — 4 тыс. (7,5%).
  • Иркутск — 1,8 тыс. (3,3%).
  • Новосибирск — 1,6 тыс. (3%).

Курортное направление: Хайнань

Остров Хайнань — любимое место для пляжного отдыха. В летнем расписании 2025 года сюда выполняется 25 рейсов из 9 российских городов. Основной поток туристов летит в Санью (SYX), реже — в Хайкоу (HAK).

Перевозят туристов "Аэрофлот", Hainan Airlines и "Россия". В сумме на остров еженедельно улетают до 6,2 тыс. пассажиров, а ежемесячный турпоток достигает 20-25 тыс. человек.

Популярные города назначения

Самые востребованные направления у российских путешественников:

  • Пекин — около 67 рейсов в неделю.
  • Шанхай — свыше 40 рейсов.
  • Санья — 22 рейса.
  • Харбин — 18 рейсов.
  • Гуанчжоу — 16 рейсов.

Туристические маршруты: что посмотреть

Если вы прилетаете в Пекин, стоит увидеть:

  • Запретный город, Площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба.
  • Великую Китайскую стену (участки Бадалин, Мутяньюй или Симатай).
  • Летний дворец и Куньминху.
  • Представление Пекинской оперы.
  • Торговую улицу Ванфуцзин.

Шанхай встречает контрастом Востока и Запада. Популярные места:

  • Набережная Вайтань и телебашня "Восточная жемчужина".
  • Сад Юйюань и улица Нанкинлу.
  • Французская концессия и Шанхайский музей.
  • Храм Нефритового Будды.

Однодневные поездки в Сучжоу и Ханчжоу.В ближайшие месяцы спрос на поездки в Китай только усилится: отмена виз открывает новые возможности для путешественников, а широкая сеть рейсов делает Поднебесную доступной как для деловых поездок, так и для отдыха.

Уточнения

Рейс — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.

Хайна́нь (кит. упр. 海南, пиньинь Hǎinán, буквально: "морской юг") — провинция на юге Китая.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
