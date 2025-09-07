Фото под таймер: Китай ввёл лимит на фотосессии у достопримечательностей

Представьте: вы подходите к популярной достопримечательности, готовите камеру… и у вас есть ровно 60 секунд. В китайском Хуанлине туристам дают всего минуту на фото. Таймер, подсказки для поз и визит без визы — новые правила путешествия в Китай.

Фото: commons.wikimedia.org by Laika ac from UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Китай, туризм

Через 60 секунд место нужно освободить для следующего желающего. Никаких хаотичных очередей и вечного ожидания — всё чётко по таймеру.

Как это работает

Сотрудники действительно следят за временем.

Но делают это дружелюбно: помогают с позами и подсказывают лучшие ракурсы.

В итоге каждый уходит с красивым кадром и минимумом стресса.

Меньше времени — больше креатива. Туристы признаются, что атмосфера получается азартной, а фотографии — яркими и живыми.

И ещё одна приятная новость: с 15 сентября россияне могут лететь в Китай без визы. Так что испытать "фото на скорость" можно уже этой осенью.

Уточнения

Хуанли́н (кит. упр. 黄陵, пиньинь Huánglíng, буквально: «могила Жёлтого императора») — уезд городского округа Яньань провинции Шэньси (КНР).



Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國,) — государство в Восточной Азии. Столица — Пекин. Государственный язык — китайский (севернокитайский; в Китае носит название путунхуа) — один из сино-тибетских языков со множеством диалектов.

