Камчатка особенно красива в это время года: лучшее время для поездки и главные ошибки туристов

Классический сезон длится с июля до конца сентября. В августе поток туристов максимальный, но "золотая осень" в сентябре-октябре дарит яркие краски и меньшее число путешественников. В горах уже лежит снег, на фоне красных и оранжевых склонов белеют вулканы, а воздух становится прозрачным, как в Непале.
Зимой Камчатка манит горнолыжниками, любителями фрирайда и хели-ски. Весной активность продолжается: теплее, длиннее день, а на снегоходах можно доехать до самых укромных мест.
Из Москвы лететь восемь часов, поэтому на выходные сюда не приезжают. Минимальная программа — неделя. Самые популярные туры:
Базовый уровень обязателен: прогулки, фитнес. Даже "несложные" восхождения на Верблюд или Горелый требуют усилий. Самое трудное — Авачинский вулкан: до 8 часов пути, последние километры по осыпающемуся шлаку.
Для детей подходят весенние и летние туры, но сложные экспедиции на Толбачик им противопоказаны. Оптимальный возраст для восхождений — от 12 лет. Медведи встречаются, но гиды оснащены фальшфейерами и строго инструктируют группы.
Варианты разные: от палаток и глэмпинга с купольными шатрами до спа-отелей и пятизвёздочных комплексов.
Мобильная сеть ловит далеко не везде: на перевале Авачинском уверенно, на Толбачике почти нет. Питание в турах трёхразовое, летом радуют свежая рыба и морепродукты, дегустации икры и дикоросов.
Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.
