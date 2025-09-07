Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
На грани гибели: туристы снова пострадали в Йеллоустоне

2:24
Туризм

Йеллоустонская кальдера — гигантская чаша, оставшаяся после извержения супервулкана. Её площадь почти в полтора раза больше Санкт-Петербурга. Здесь кипит жизнь: яркие термальные источники, гейзеры, пар и необычные цвета, рождаемые теплом земли и колониями микроорганизмов. Но за этой красотой скрыта огромная опасность — достаточно одного шага мимо настила.

Йеллоустоун
Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Йеллоустоун

Опасности термальных источников

Температура воды в Йеллоустоуне может превышать 180°F (около 82°C). Для сравнения: ожог можно получить уже при 140°F. Падение в горячий источник или даже случайное проваливание через тонкую корку земли может закончиться трагедией.

Так, в 2016 году 23-летний турист погиб в Норрис-Гейзер-Бейсин, а 13-летний мальчик получил серьёзные ожоги, когда его отец поскользнулся. В 2022-м в бассейне гейзера нашли останки мужчины, а в июле 2025 года подросток получил ожоги ноги после того, как земля под ним обрушилась.

Почему важно оставаться на тропах

Сходить с настилов запрещено законом. И не только ради вашей безопасности: экосистема Йеллоустоуна очень хрупкая. Один шаг по бактериальным матам может нарушить процесс, который создавалось тысячелетиями.

Нарушителей ждут штрафы и даже тюремные сроки. Например, блогерам в 2016 году запретили посещать федеральные земли на 5 лет и выписали штраф в $8000. В 2020 году двоих мужчин отправили в тюрьму за проникновение на геотермальную электростанцию "Олд Фейтфул". И всё же случаи продолжаются — люди выходят на ковры бактерий, чтобы сфотографироваться или достать шляпу.

Чудо, которое стоит беречь

Йеллоустон ежегодно принимает миллионы гостей. Но его красота останется только тогда, когда каждый посетитель будет уважать правила. Если хочется больше дикой природы без ограждений, лучше отправиться в соседний национальный парк Кастер-Галлатин.

А в Йеллоустоне стоит помнить простое правило: чудо природы открывается с тропы.

Уточнения

Йе́ллоустонский национа́льный парк Йе́ллоустон (англ. Yellowstone National Park) — международный биосферный заповедник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк (основан 1 марта 1872 года). Находится в США, на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. Площадь парка — 8 983 км².

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
