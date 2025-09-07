Древний аул стало музеем под открытым небом: почему Гамсутль называют дагестанским Мачу-Пикчу

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

На вершине горы, над "Красной рекой" Цамтичай, раскинулся древний аул Гамсутль. Сегодня он безмолвен, но когда-то здесь кипела жизнь: работали школы, медпункт и даже приезжал передвижной кинотеатр.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Anastasin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гамсутль, Дагестан

От легенды до тишины

По преданию, именно здесь жила единственная в Дагестане женщина-полководец. Она заманила врагов в ущелье и разгромила их войско, а река внизу окрасилась кровью. Археологи подтверждают древность аула: находки показывают, что ему более двух тысяч лет.

В XIX-XX веках здесь жило до 300 человек. Но с 1970-х жители начали переселяться в соседний Чох и другие сёла. К 1980-м Гамсутль почти опустел. Последний житель, Абдулжалил Абдулжалилов, умер в 2015 году, и аул окончательно превратился в "призрак".

Архитектура без цемента

Гамсутль часто сравнивают с Мачу-Пикчу. Дома словно вросли в скалы: стены строили из местного камня и глины, а сама порода служила опорой. В архитектуре сохранились следы разных культур — от персидских узоров до арабской вязи и христианских символов.

Как добраться

Путь начинается из аула Чох. Пеший подъём занимает около часа, но часть дороги можно преодолеть на машине или даже на лошади. Скользкие тропы требуют удобной обуви. Из Махачкалы сюда приезжают на день, а заночевать можно в Чохе или Гунибе — оба села известны гостеприимством и живописными видами.

Что посмотреть рядом

Гимринская башня — оборонительное сооружение XIX века.

Ирганайское водохранилище — искусственное озеро среди гор.

Карадахская теснина — каньон шириной всего в несколько метров.

Салтинский водопад — редкий подземный водопад, особенно красивый зимой.

Советы перед поездкой

Лучшее время — с июня по сентябрь. Летом жарко, до +35 °C, берите воду и солнцезащиту.

Уважайте традиции: выбирайте одежду, закрывающую плечи и колени.

В горах пригодятся дождевик и тёплые вещи — ночи прохладные.

Интернет работает не везде, скачайте офлайн-карты и по возможности отправляйтесь с гидом.

Уточнения

Гамсу́тль (авар. Гъамсукь) — село в Гунибском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения сельсовет Чохский. В переводе с аварского слово "гамсутль" означает "у подножья ханской крепости". Впрочем, есть и другой перевод — "крепость царя".

