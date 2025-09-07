Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот рецепт жареной рыбы так вкусен, что трудно поверить, что она сделана дома
Красный сигнал: неожиданная находка органических следов на Марсе
Льготная ипотека на Дальнем Востоке: эксперт раскрывает секрет успеха и главный риск
Трагедия на Burning Man: Вика Цыганова безжалостно высказалась о гибели россиянина
Туристы в восторге: Сухум открывает новые горизонты на осенний сезон
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Октябрьский план ОПЕК+: старые ограничения на исходе? Инсайдеры шепчут о новом курсе
Яичница больше не пригорит: секретный ингредиент из кухонного шкафа спасет ваш завтрак — это не вода и не масло
Внешне премиум, внутри вопросы: чем удивит и чем разочарует Soueast S06

Древний аул стало музеем под открытым небом: почему Гамсутль называют дагестанским Мачу-Пикчу

2:28
Туризм

На вершине горы, над "Красной рекой" Цамтичай, раскинулся древний аул Гамсутль. Сегодня он безмолвен, но когда-то здесь кипела жизнь: работали школы, медпункт и даже приезжал передвижной кинотеатр.

Гамсутль, Дагестан
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Anastasin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гамсутль, Дагестан

От легенды до тишины

По преданию, именно здесь жила единственная в Дагестане женщина-полководец. Она заманила врагов в ущелье и разгромила их войско, а река внизу окрасилась кровью. Археологи подтверждают древность аула: находки показывают, что ему более двух тысяч лет.

В XIX-XX веках здесь жило до 300 человек. Но с 1970-х жители начали переселяться в соседний Чох и другие сёла. К 1980-м Гамсутль почти опустел. Последний житель, Абдулжалил Абдулжалилов, умер в 2015 году, и аул окончательно превратился в "призрак".

Архитектура без цемента

Гамсутль часто сравнивают с Мачу-Пикчу. Дома словно вросли в скалы: стены строили из местного камня и глины, а сама порода служила опорой. В архитектуре сохранились следы разных культур — от персидских узоров до арабской вязи и христианских символов.

Как добраться

Путь начинается из аула Чох. Пеший подъём занимает около часа, но часть дороги можно преодолеть на машине или даже на лошади. Скользкие тропы требуют удобной обуви. Из Махачкалы сюда приезжают на день, а заночевать можно в Чохе или Гунибе — оба села известны гостеприимством и живописными видами.

Что посмотреть рядом

  • Гимринская башня — оборонительное сооружение XIX века.
  • Ирганайское водохранилище — искусственное озеро среди гор.
  • Карадахская теснина — каньон шириной всего в несколько метров.
  • Салтинский водопад — редкий подземный водопад, особенно красивый зимой.

Советы перед поездкой

  • Лучшее время — с июня по сентябрь. Летом жарко, до +35 °C, берите воду и солнцезащиту.
  • Уважайте традиции: выбирайте одежду, закрывающую плечи и колени.
  • В горах пригодятся дождевик и тёплые вещи — ночи прохладные.
  • Интернет работает не везде, скачайте офлайн-карты и по возможности отправляйтесь с гидом.

Уточнения

Гамсу́тль (авар. Гъамсукь) — село в Гунибском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения сельсовет Чохский. В переводе с аварского слово "гамсутль" означает "у подножья ханской крепости". Впрочем, есть и другой перевод — "крепость царя".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Последние материалы
Туристы в восторге: Сухум открывает новые горизонты на осенний сезон
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Октябрьский план ОПЕК+: старые ограничения на исходе? Инсайдеры шепчут о новом курсе
Яичница больше не пригорит: секретный ингредиент из кухонного шкафа спасет ваш завтрак — это не вода и не масло
Внешне премиум, внутри вопросы: чем удивит и чем разочарует Soueast S06
Измените свою тренировку: пресс станет стальным от этого неожиданного упражнения
Что делать с высыпаниями во время ПМС: гайд по уходу за лицом
Кораллы устраивают бэби-бум и спасают мир от климатического апокалипсиса — тайна выживания в океане
Взрыв после безмолвия: дочь Любови Успенской излила душу после разрыва с женихом
Там, где кошелёк худеет, здоровье не всегда толстеет: миф о дорогой рыбе рушится на глазах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.