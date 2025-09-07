Древний аул стало музеем под открытым небом: почему Гамсутль называют дагестанским Мачу-Пикчу

На вершине горы, над "Красной рекой" Цамтичай, раскинулся древний аул Гамсутль. Сегодня он безмолвен, но когда-то здесь кипела жизнь: работали школы, медпункт и даже приезжал передвижной кинотеатр.
По преданию, именно здесь жила единственная в Дагестане женщина-полководец. Она заманила врагов в ущелье и разгромила их войско, а река внизу окрасилась кровью. Археологи подтверждают древность аула: находки показывают, что ему более двух тысяч лет.
В XIX-XX веках здесь жило до 300 человек. Но с 1970-х жители начали переселяться в соседний Чох и другие сёла. К 1980-м Гамсутль почти опустел. Последний житель, Абдулжалил Абдулжалилов, умер в 2015 году, и аул окончательно превратился в "призрак".
Гамсутль часто сравнивают с Мачу-Пикчу. Дома словно вросли в скалы: стены строили из местного камня и глины, а сама порода служила опорой. В архитектуре сохранились следы разных культур — от персидских узоров до арабской вязи и христианских символов.
Путь начинается из аула Чох. Пеший подъём занимает около часа, но часть дороги можно преодолеть на машине или даже на лошади. Скользкие тропы требуют удобной обуви. Из Махачкалы сюда приезжают на день, а заночевать можно в Чохе или Гунибе — оба села известны гостеприимством и живописными видами.
Уточнения
Гамсу́тль (авар. Гъамсукь) — село в Гунибском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения сельсовет Чохский. В переводе с аварского слово "гамсутль" означает "у подножья ханской крепости". Впрочем, есть и другой перевод — "крепость царя".
