Каньоны, которые не прощают ошибок: отдых в этом техасском парке, может закончиться трагедией

Кажется, что ничто не может омрачить прогулку по величественным каньонам и тропам среди дикой природы. Но за этой красотой скрыта смертельная опасность: национальный парк Биг-Бенд в Техасе известен не только потрясающими пейзажами, но и высокой смертностью среди туристов в летние месяцы.

Фото: commons.wikimedia.org by Peripitus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Национальный парк Биг-Бенд, Техас

Почему Биг-Бенд опасен летом

Когда речь заходит о жарких национальных парках США, обычно вспоминают Долину Смерти или Гранд-Каньон. Однако исследования на основе данных Службы национальных парков показывают: именно в Биг-Бенде с 2007 по 2023 год зафиксировано больше всего смертельных несчастных случаев среди 21 парка каньонов в летний период. И это при том, что сам парк нельзя назвать самым посещаемым.

Жара, которая не прощает ошибок

Летняя температура здесь легко превышает 100°F (около 38°C). Для туристов это значит высокий риск обезвоживания, теплового истощения и даже теплового удара. Биг-Бенд не закрывают в июне, июле или августе, но те, кто планирует отдых в это время, должны быть готовы к испытанию.

Как подготовиться к путешествию

Проблема в том, что ближайшие больницы находятся далеко, и помощь может прийти не сразу. Поэтому безопасность зависит от вас:

выбирайте простые маршруты и начинайте походы ранним утром;

следите за прогнозом и предупреждениями в парке;

берите солёные закуски, солнцезащиту и много воды;

заранее уточняйте, где можно пополнить запас жидкости;

не стесняйтесь повернуть назад при первых признаках недомогания.

Даже опытный турист не застрахован от проблем в условиях экстремальной жары. Лучше остановиться вовремя — виды Биг-Бенда никуда не денутся и будут ждать вас в другой день.

Уточнения

Биг-Бенд (англ lang="en">Big Bend) — национальный парк США, расположенный на юго-западе штата Техас на границе с Мексикой, от которой отделен рекой Рио-Гранде. Парк является частью пустыни Чиуауа и имеет типичный пустынный климат, каменистую почву и многочисленные виды кактусов.

