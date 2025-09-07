Каньоны, которые не прощают ошибок: отдых в этом техасском парке, может закончиться трагедией

Кажется, что ничто не может омрачить прогулку по величественным каньонам и тропам среди дикой природы. Но за этой красотой скрыта смертельная опасность: национальный парк Биг-Бенд в Техасе известен не только потрясающими пейзажами, но и высокой смертностью среди туристов в летние месяцы.
Когда речь заходит о жарких национальных парках США, обычно вспоминают Долину Смерти или Гранд-Каньон. Однако исследования на основе данных Службы национальных парков показывают: именно в Биг-Бенде с 2007 по 2023 год зафиксировано больше всего смертельных несчастных случаев среди 21 парка каньонов в летний период. И это при том, что сам парк нельзя назвать самым посещаемым.
Летняя температура здесь легко превышает 100°F (около 38°C). Для туристов это значит высокий риск обезвоживания, теплового истощения и даже теплового удара. Биг-Бенд не закрывают в июне, июле или августе, но те, кто планирует отдых в это время, должны быть готовы к испытанию.
Проблема в том, что ближайшие больницы находятся далеко, и помощь может прийти не сразу. Поэтому безопасность зависит от вас:
Даже опытный турист не застрахован от проблем в условиях экстремальной жары. Лучше остановиться вовремя — виды Биг-Бенда никуда не денутся и будут ждать вас в другой день.
