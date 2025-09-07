Бархатный сезон ближе: как сэкономить на жилье и получить максимум удовольствия на море в России

Никаких виз и утомительных пересадок — достаточно сесть в поезд или автомобиль, чтобы к вечеру уже собирать ракушки на берегу.

Вот обзор лучших мест на побережье Краснодарского края, где можно найти недорогое жилье в непосредственной близости от моря. У

Ейск

Расположенный на Азовском море, он славится своим мелководьем, что особенно удобно для детей, стабильным ветром, привлекающим любителей кайтсерфинга, и более доступными ценами по сравнению со столичными курортами. Здесь можно отведать ароматный квас и свежую рыбу прямо из моря.

Ейская коса — это узкая полоса, состоящая из ракушек, уходящая в море. Вход в воду постепенный, а температура воды к концу мая достигает +23 °C и доходит до +26…+27 °C в августе. Здесь есть все необходимое: зонтики, шезлонги, прокат катамаранов и точки питания. Центральная часть косы более оживленная, а Комсомольский участок — тихий и известен своими красивыми закатами.

В сезон можно снять дом в частном секторе с 2-3 спальнями, кухней-гостиной, кондиционером, двором с мангалом и парковкой по цене от 4500 до 6500 рублей за ночь. Расположение — примерно в 600-800 метрах от косы, что составляет около 7 минут пешком. Для компании из 6-7 человек это может быть даже дешевле, чем бизнес-ланч в Москве на каждого.

Удобства: быстрый Wi-Fi, стиральная машина, полностью оборудованная кухня, душ под открытым небом.

Голубицкая

Курортная станица в Темрюкском районе, известная своими теплыми лиманами, небольшими грязевыми вулканами и виноградниками. Цены здесь более демократичные по сравнению с Сочи или Анапой, поэтому аренда домика у моря вполне доступна.

Пляжная линия широкая, с песком и ракушками, вход в воду пологий, а вода к середине июня прогревается до +24 °С. На пляже есть кабинки, навесы, шезлонги в аренду и кайт-школа для начинающих.

Аренда одноэтажного домика с 2-3 спальнями, кондиционером и двором с мангалом обойдется в 3000–5000 рублей, в зависимости от месяца. Самый выгодный вариант — июнь, а июль и август — высокий сезон.

Должанская

Давно привлекает любителей активного отдыха на воде. Если вы хотите отдохнуть активно, сэкономить и познакомиться с молодежью, то вам сюда, на Азовское море. Коса Долгая — идеальное место для винд- и кайтсерферов всех уровней. Отдых здесь — отличная возможность попробовать себя в новом виде спорта.

Ракушечный песок, мелководье и почти гарантированный ветер. Для детей — неглубокие лагуны, для взрослых — интересные волны в заливе.

Частный дом с двумя спальнями, Wi-Fi и двором для автомобиля можно найти в мае-июне за 3500 рублей, а в середине лета и до сентября — от 4500 рублей в сутки за весь дом.

Джубга

Один из самых доступных и популярных курортов Краснодарского края. Здесь теплое море, песчано-галечные пляжи и живописные горные пейзажи. Это отличное место для бюджетного отпуска у моря, особенно если вы хотите совместить пляжный отдых с экскурсиями и отдыхом на природе.

Пляж песчано-галечный, вода быстро прогревается, а за пирсом находится дайвинг-центр для новичков.

Дома с 2-3 спальнями и кондиционером в 700 метрах от моря сдаются по цене от 3500 рублей в начале лета, а в июле-августе цены повышаются до 6000-6500 рублей в сутки.

Архипо-Осиповка

Уютный курорт на побережье Черного моря, идеально подходящий для спокойного семейного отдыха. Здесь чистое море, горный воздух, широкие пляжи и зеленые склоны, создающие атмосферу уединения. Кроме того, здесь есть аквапарк, дельфинарий и красивые маршруты для прогулок по окрестностям.

Пляж с галькой среднего размера, вода чище, чем на других курортах Большой Анапы. На окраине есть дикие места для сноркелинга, а в центре — катамараны и "бананы".

Коттедж с 3 спальнями и террасой для барбекю в 900 метрах от пляжа можно найти по цене от 7000-8000 рублей в высокий сезон, пишут "Тонкости туризма".

