Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы рухнули: проглоченная жвачка не застревает в желудке, но способна вызвать другие неприятности
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Когда мозаики оживают: 1600-летнее самаритянское поместье поражает деталями
Румяна в новой зоне: забудьте про скулы — тренд 2025 вас удивит
Помидоры рвутся по швам: виноват дефицит, который можно легко устранить и спасти урожай
Крутое комбо: Погребняк рассказала о чудо-процедурах для красоты кожи и волос
Миф о зелёной стрелке: когда водитель может стоять на светофоре и не бояться штрафа
Картофельный апокалипсис: почему зеленый картофель нельзя есть ни при каких условиях
Сыр, мороженое и напитки: какие сюрпризы готовит для России иранский Mihan

Бархатный сезон ближе: как сэкономить на жилье и получить максимум удовольствия на море в России

4:53
Туризм

Никаких виз и утомительных пересадок — достаточно сесть в поезд или автомобиль, чтобы к вечеру уже собирать ракушки на берегу.

Бархатный сезон на море
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бархатный сезон на море

Вот обзор лучших мест на побережье Краснодарского края, где можно найти недорогое жилье в непосредственной близости от моря. У

Ейск

Расположенный на Азовском море, он славится своим мелководьем, что особенно удобно для детей, стабильным ветром, привлекающим любителей кайтсерфинга, и более доступными ценами по сравнению со столичными курортами. Здесь можно отведать ароматный квас и свежую рыбу прямо из моря.

Ейская коса — это узкая полоса, состоящая из ракушек, уходящая в море. Вход в воду постепенный, а температура воды к концу мая достигает +23 °C и доходит до +26…+27 °C в августе. Здесь есть все необходимое: зонтики, шезлонги, прокат катамаранов и точки питания. Центральная часть косы более оживленная, а Комсомольский участок — тихий и известен своими красивыми закатами.

В сезон можно снять дом в частном секторе с 2-3 спальнями, кухней-гостиной, кондиционером, двором с мангалом и парковкой по цене от 4500 до 6500 рублей за ночь. Расположение — примерно в 600-800 метрах от косы, что составляет около 7 минут пешком. Для компании из 6-7 человек это может быть даже дешевле, чем бизнес-ланч в Москве на каждого.

Удобства: быстрый Wi-Fi, стиральная машина, полностью оборудованная кухня, душ под открытым небом.

Голубицкая

Курортная станица в Темрюкском районе, известная своими теплыми лиманами, небольшими грязевыми вулканами и виноградниками. Цены здесь более демократичные по сравнению с Сочи или Анапой, поэтому аренда домика у моря вполне доступна.

Пляжная линия широкая, с песком и ракушками, вход в воду пологий, а вода к середине июня прогревается до +24 °С. На пляже есть кабинки, навесы, шезлонги в аренду и кайт-школа для начинающих.

Аренда одноэтажного домика с 2-3 спальнями, кондиционером и двором с мангалом обойдется в 3000–5000 рублей, в зависимости от месяца. Самый выгодный вариант — июнь, а июль и август — высокий сезон.

Должанская

Давно привлекает любителей активного отдыха на воде. Если вы хотите отдохнуть активно, сэкономить и познакомиться с молодежью, то вам сюда, на Азовское море. Коса Долгая — идеальное место для винд- и кайтсерферов всех уровней. Отдых здесь — отличная возможность попробовать себя в новом виде спорта.

Ракушечный песок, мелководье и почти гарантированный ветер. Для детей — неглубокие лагуны, для взрослых — интересные волны в заливе.

Частный дом с двумя спальнями, Wi-Fi и двором для автомобиля можно найти в мае-июне за 3500 рублей, а в середине лета и до сентября — от 4500 рублей в сутки за весь дом.

Джубга

Один из самых доступных и популярных курортов Краснодарского края. Здесь теплое море, песчано-галечные пляжи и живописные горные пейзажи. Это отличное место для бюджетного отпуска у моря, особенно если вы хотите совместить пляжный отдых с экскурсиями и отдыхом на природе.

Пляж песчано-галечный, вода быстро прогревается, а за пирсом находится дайвинг-центр для новичков.

Дома с 2-3 спальнями и кондиционером в 700 метрах от моря сдаются по цене от 3500 рублей в начале лета, а в июле-августе цены повышаются до 6000-6500 рублей в сутки.

Архипо-Осиповка

Уютный курорт на побережье Черного моря, идеально подходящий для спокойного семейного отдыха. Здесь чистое море, горный воздух, широкие пляжи и зеленые склоны, создающие атмосферу уединения. Кроме того, здесь есть аквапарк, дельфинарий и красивые маршруты для прогулок по окрестностям.

Пляж с галькой среднего размера, вода чище, чем на других курортах Большой Анапы. На окраине есть дикие места для сноркелинга, а в центре — катамараны и "бананы".

Коттедж с 3 спальнями и террасой для барбекю в 900 метрах от пляжа можно найти по цене от 7000-8000 рублей в высокий сезон, пишут "Тонкости туризма".

Уточнения

Катамара́н (от тамильского கட்டு மரம் каттумарам дословно — «связанные брёвна»): двухкорпусное судно; корпуса судна соединены сверху мостом (ферменного или палубного типа); разновидность несимметричного катамарана с вынесенным за основной корпус меньшим балансирным поплавком называют «проа».
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Красота и стиль
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Мифы рухнули: проглоченная жвачка не застревает в желудке, но способна вызвать другие неприятности
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Бархатный сезон ближе: как сэкономить на жилье и получить максимум удовольствия на море в России
Когда мозаики оживают: 1600-летнее самаритянское поместье поражает деталями
Румяна в новой зоне: забудьте про скулы — тренд 2025 вас удивит
Помидоры рвутся по швам: виноват дефицит, который можно легко устранить и спасти урожай
Крутое комбо: Погребняк рассказала о чудо-процедурах для красоты кожи и волос
Миф о зелёной стрелке: когда водитель может стоять на светофоре и не бояться штрафа
Картофельный апокалипсис: почему зеленый картофель нельзя есть ни при каких условиях
Сыр, мороженое и напитки: какие сюрпризы готовит для России иранский Mihan
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.