Дорога зовёт: однодневное путешествие по Карелии, где исполняются мечты

2:29
Туризм

В поездке по Челябинской области проблем с остановками не возникнет: автозаправки и кафе встречаются повсеместно, предоставляя возможность перекусить и воспользоваться туалетом. Однако в Ленинградской области ситуация иная — санитарной остановки можно ждать около двух часов, а по пути встретятся лишь густые леса без признаков заправочных станций.

Карелия
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Карелия

Карельские пейзажи

Старинная крепость и уединённый остров Преодолев 145 километров, вы окажетесь в крепости Корела, расположенной в городе Приозерске, в северной части Ленинградской области на Карельском перешейке. Эта древняя крепость возвышается на небольшом острове, окружённом рекой Вуокса у Ладожского озера. Она была заложена на рубеже XIII-XIV веков для защиты от шведских войск. Место, где стоит крепость, утопает в зелени, окружено высокими соснами. Здесь можно отдохнуть в тишине, любуясь водной гладью и наблюдая за рыбаками.

Загадочные пирамидки

Далее вас ждёт пересечение границы с республикой Карелия, где обязательно потребуется паспорт. Не стоит отвлекаться на телефонные разговоры, лучше любоваться красотой карельской дороги, извивающейся вдоль сосновых лесов, небольших рек и озёр. Здесь вы увидите крутые склоны и скалы, украшенные маленькими каменными башенками. Местные жители верили, что эти места населены духами, и оставляли им дары, в том числе и камни. Считается, что, складывая такие пирамидки, можно загадать желание и привлечь удачу.

Карельское угощение

Ближе к обеду вы посетите карельское кафе в городе Сортавала, расположенном на берегу Ладожского озера. Здесь вы попробуете национальную кухню, в частности, ароматную уху на сливках с форелью и местные пирожки "калитки" с различными начинками.

Прогулки по мостам и шум водопадов

После обеда вы отправитесь к водопадам Ахвенкоски, где сможете прогуляться по удобной тропе, наслаждаясь шумом воды, пением птиц и красотой каскадов. Вода здесь коричневого цвета из-за торфяных залежей.

Природная жемчужина Карелии

В завершение — горный парк "Рускеала", где вас ждёт Мраморный каньон с лазурной водой, "итальянский" карьер и озеро Светлое, пишет "Пчела".

Уточнения

Го́рный парк «Рускеа́ла» — туристический комплекс, расположенный в Сортавальском районе Республики Карелия. Основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. «Рускеала» стала первым на Северо-Западе России примером успешной коммерциализации объекта историко-культурного наследия.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
