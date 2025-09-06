Всё включено по-владивостокски: во сколько обойдётся день отдыха

Владивосток занял почётное третье место в списке самых дорогих курортов России, согласно аналитикам 2ГИС.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владивосток

Сервис посчитал, сколько в среднем стоит один день отдыха в популярных российских городах в летний сезон, как сообщает VladNews.

В расчёт включено проживание в гостинице, обед и ужин в ресторане или кафе, а также одно развлечение, например, посещение аквапарка, зоопарка или музея. Данные основаны на информации за август 2025 года.

Средний чек за день отдыха по стране составил 7,9 тысячи рублей. Самой дорогой признана Москва (9,5 тыс. руб.), затем идут Сочи (8,9 тыс. руб.) и Владивосток (8,8 тыс. руб.).

Уточнения

Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского края, Владивостокского городского округа, а также с 13 декабря 2018 года центр Дальневосточного федерального округа. Расположен на полуострове Муравьёва-Амурского, городу подчинены 5 сельских населённых пунктов и острова в заливе Петра Великого Японского моря.



