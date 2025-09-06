Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диван как новый за 5 минут: секрет чистки, который должна знать каждая хозяйка
Без паники: как изменяется грудь после родов и когда пора к хирургу
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Динозавров держал в страхе: археологи раскопали останки крокодила-мясника
Зачем садоводы складывают листья в кучи: хитрость с большим эффектом
Советские водители против гололёда: секрет, который заменял зимние покрышки
Почему кошки поворачиваются к вам задом — и что это означает для вашего общения
Тренер раскрыл главную ошибку 9 из 10 женщин, мешающую им похудеть

Всё включено по-владивостокски: во сколько обойдётся день отдыха

0:54
Туризм

Владивосток занял почётное третье место в списке самых дорогих курортов России, согласно аналитикам 2ГИС.

Владивосток
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владивосток

Сервис посчитал, сколько в среднем стоит один день отдыха в популярных российских городах в летний сезон, как сообщает VladNews.

В расчёт включено проживание в гостинице, обед и ужин в ресторане или кафе, а также одно развлечение, например, посещение аквапарка, зоопарка или музея. Данные основаны на информации за август 2025 года.

Средний чек за день отдыха по стране составил 7,9 тысячи рублей. Самой дорогой признана Москва (9,5 тыс. руб.), затем идут Сочи (8,9 тыс. руб.) и Владивосток (8,8 тыс. руб.). 

Уточнения

Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского края, Владивостокского городского округа, а также с 13 декабря 2018 года центр Дальневосточного федерального округа. Расположен на полуострове Муравьёва-Амурского, городу подчинены 5 сельских населённых пунктов и острова в заливе Петра Великого Японского моря.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Диван как новый за 5 минут: секрет чистки, который должна знать каждая хозяйка
Без паники: как изменяется грудь после родов и когда пора к хирургу
Всё включено по-владивостокски: во сколько обойдётся день отдыха
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Динозавров держал в страхе: археологи раскопали останки крокодила-мясника
Зачем садоводы складывают листья в кучи: хитрость с большим эффектом
Советские водители против гололёда: секрет, который заменял зимние покрышки
Почему кошки поворачиваются к вам задом — и что это означает для вашего общения
Тренер раскрыл главную ошибку 9 из 10 женщин, мешающую им похудеть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.