Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кефир и компания: продукты с пробиотиками, которые превращают кишечник в крепость иммунитета
Нефтегазовые гиганты открывают двери: рост приглашений для женщин на 14%
Существа из мифов о русалках оказались реальностью — неожиданная встреча спустя 30 лет
Шатунов гордился бы: сын певца пошёл по неожиданному пути – вот какую он выбрал профессию
Всего 3 ингредиента, а вкус — бомба: секрет легендарного томатного соуса раскрыт
Каньоны, которые не прощают ошибок: отдых в этом техасском парке, может закончиться трагедией
Уход за сединой: какие шампуни, масла и средства точно нужны
Живые лампы из суккулентов мерцают часами и обещают заменить фонари — интрига, которую нельзя пропустить
Тайна раскрыта: вот сколько дней в неделю нужно ходить в спортзал и какова оптимальная частота занятий

Кала-Тоннарелла-дель-Уццо: 190 футов этого пляжа сделали его одним из лучших в Италии

2:07
Туризм

Сицилия давно стала "меккой" для путешественников: 2600 солнечных часов в году, кухня, которую называют одной из лучших в Италии, древние храмы и 900 миль побережья. Но особое внимание заслуживает северный берег, где скалы и бухты скрывают пляжи невероятной красоты. Один из них — Кала-Тоннарелла-дель-Уццо, крошечная бухта длиной всего 190 футов, но с репутацией одного из лучших пляжей страны.

Кала-Тоннарелла, пляжи Сицилии
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кала-Тоннарелла, пляжи Сицилии

Как добраться

Пляж расположен в природном заповеднике Зингаро, куда нельзя заехать на автомобиле. Придётся пройти пешком или прибыть по морю. Из Кастелламмаре-дель-Гольфо ходят катера, но настоящие впечатления дарят именно тропы заповедника: заросли лаванды, скалы над Средиземным морем, смотровые точки с видами, будто со страницы открытки.

Войти в Зингаро можно с двух сторон:

  • с севера — короткий путь (10 минут пешком), но более людный;
  • с юга — маршрут протяжённостью 4,3 мили, настоящий поход с панорамами.

На старте есть бесплатная парковка, но вход в заповедник платный. Магазинов нет, поэтому вода, перекус и удобная обувь обязательны.

Чем привлекает Кала-Тоннарелла-дель-Уццо

Белоснежный песок, скалы с пальмами и вода такой прозрачности, что её сравнивают с фотошопом. Пляж получил 4,8 звезды на TripAdvisor и входит в списки лучших тайных уголков Италии.

Уццо особенно ценят любители снорклинга: вода здесь спокойнее, а рифы и разноцветные рыбки близко. Но это лишь начало — в заповеднике шесть пляжей, каждый со своим характером. Например, Кала-Капреа на юге славится пещерами и не менее кристальной водой.

Альтернатива рядом

Тем, кто предпочитает комфорт, подойдёт Сан-Вито-Ло-Капо, чуть севернее. Здесь — километры золотого песка, бары, рестораны с морепродуктами и шезлонги вдоль берега.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота и стиль
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола
Новости спорта
Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Неожиданные экспортные хиты России: спрос вырос на 196%
Кража или сигнал болезни мозга: учёные доказали, что преступное поведение может скрывать страшное
Всего 5 шагов — и идеальные блины на столе: раскроем главный секрет нежной текстуры
Руки на руле выдают характер: что поза водителя говорит о нём самом
Убийца урожая прячется в сердцевине: свекла гниёт из-за ошибки, которую совершают почти все
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Кремы с симбиотиками — косметический ответ на стресс и загрязнение
Кала-Тоннарелла-дель-Уццо: 190 футов этого пляжа сделали его одним из лучших в Италии
Сильная спина — невидимый фундамент тела: упражнения, о которых забывают
Космическая карликовая галактика вырывается на свободу и меняет правила эволюции космоса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.