Кала-Тоннарелла-дель-Уццо: 190 футов этого пляжа сделали его одним из лучших в Италии

Сицилия давно стала "меккой" для путешественников: 2600 солнечных часов в году, кухня, которую называют одной из лучших в Италии, древние храмы и 900 миль побережья. Но особое внимание заслуживает северный берег, где скалы и бухты скрывают пляжи невероятной красоты. Один из них — Кала-Тоннарелла-дель-Уццо, крошечная бухта длиной всего 190 футов, но с репутацией одного из лучших пляжей страны.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кала-Тоннарелла, пляжи Сицилии

Как добраться

Пляж расположен в природном заповеднике Зингаро, куда нельзя заехать на автомобиле. Придётся пройти пешком или прибыть по морю. Из Кастелламмаре-дель-Гольфо ходят катера, но настоящие впечатления дарят именно тропы заповедника: заросли лаванды, скалы над Средиземным морем, смотровые точки с видами, будто со страницы открытки.

Войти в Зингаро можно с двух сторон:

с севера — короткий путь (10 минут пешком), но более людный;

с юга — маршрут протяжённостью 4,3 мили, настоящий поход с панорамами.

На старте есть бесплатная парковка, но вход в заповедник платный. Магазинов нет, поэтому вода, перекус и удобная обувь обязательны.

Чем привлекает Кала-Тоннарелла-дель-Уццо

Белоснежный песок, скалы с пальмами и вода такой прозрачности, что её сравнивают с фотошопом. Пляж получил 4,8 звезды на TripAdvisor и входит в списки лучших тайных уголков Италии.

Уццо особенно ценят любители снорклинга: вода здесь спокойнее, а рифы и разноцветные рыбки близко. Но это лишь начало — в заповеднике шесть пляжей, каждый со своим характером. Например, Кала-Капреа на юге славится пещерами и не менее кристальной водой.

Альтернатива рядом

Тем, кто предпочитает комфорт, подойдёт Сан-Вито-Ло-Капо, чуть севернее. Здесь — километры золотого песка, бары, рестораны с морепродуктами и шезлонги вдоль берега.