Город над облаками: Энна открывает Сицилию с ракурсов, которых нет больше нигде

Энна — самая высокая столица провинции Италии, расположенная в самом центре Сицилии. С древних времён её называли Urbs Inexpugnabilis — неприступный город, и "пуп Сицилии" за стратегическое положение. Здесь, среди холмов и панорамных видов, переплетаются наследие греков, римлян, арабов, норманнов и испанцев.
Современный город делится на два мира: Enna Alta с его старым городом и Enna Bassa — более новые кварталы.
Старый центр — настоящая жемчужина. Прогуливаясь по Виа Рома, можно увидеть пять главных площадей, старинные дворцы и главный собор — Дуомо, где до сих пор проходят красочные торжества Страстной недели.
Особое внимание заслуживает замок Ломбардии — древняя крепость с потрясающими видами на Этну, горы Мадоние, озеро Пергуза и окрестные деревни.
Район Энны усеян траццере — древними сельскими дорогами, ведущими к историческим сокровищам. Самое известное из них — Villa Romana del Casale в Пьяцца Армерина, объект ЮНЕСКО с великолепными мозаиками, уникальными в своём роде.
Совсем рядом спрятан и Borgo Cascino — маленькая деревня, созданная в фашистский период. Центральная площадь с портиками, церковь, школа и башня переносят посетителей в атмосферу прошлого века.
Гастрономия города отражает подлинную сицилийскую душу. Обязательно попробуйте maccaruna 'nta maidda — домашнюю пасту с густым мясным соусом, а на десерт — сладкие cassatedde с рикоттой. Простые, но насыщенные блюда делают местную кухню незабываемой.
Уточнения
Э́нна (итал. Enna, сиц. Castrugiuvanni, Enna) — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, в провинции Энна. До 1926 года носил название Кастроджиованни.
