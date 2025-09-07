Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от плесени на шторах быстро и экологично: ответ лежит у вас на кухне
Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение
Лидеры по пенсионным выплатам: где в России можно получать от 38 тысяч ежемесячно
Вдохни и похудей: минус 3 килограмма без спорта — техники, которые заменяют тренажёрный зал
Вместо муки: этот секретный ингредиент сделает ваш соус идеально густым
Читать обязательно: Татьяна Брухунова назвала 8 книг, которые украсят вашу осень
Алмазный дефект внезапно оживает и меняет свет навсегда — что же скрывает этот квантовый трюк
Ретинол и кислоты: какую концентрацию можно использовать без вреда
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия

Город над облаками: Энна открывает Сицилию с ракурсов, которых нет больше нигде

1:56
Туризм

Энна — самая высокая столица провинции Италии, расположенная в самом центре Сицилии. С древних времён её называли Urbs Inexpugnabilis — неприступный город, и "пуп Сицилии" за стратегическое положение. Здесь, среди холмов и панорамных видов, переплетаются наследие греков, римлян, арабов, норманнов и испанцев.

Энна, Сицилия
Фото: commons.wikimedia.org by Jiuguang Wang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Энна, Сицилия

Энна Альта и Энна Басса

Современный город делится на два мира: Enna Alta с его старым городом и Enna Bassa — более новые кварталы.

Старый центр — настоящая жемчужина. Прогуливаясь по Виа Рома, можно увидеть пять главных площадей, старинные дворцы и главный собор — Дуомо, где до сих пор проходят красочные торжества Страстной недели.

Особое внимание заслуживает замок Ломбардии — древняя крепость с потрясающими видами на Этну, горы Мадоние, озеро Пергуза и окрестные деревни.

Окрестности: от римской виллы до Борго Кашино

Район Энны усеян траццере — древними сельскими дорогами, ведущими к историческим сокровищам. Самое известное из них — Villa Romana del Casale в Пьяцца Армерина, объект ЮНЕСКО с великолепными мозаиками, уникальными в своём роде.

Совсем рядом спрятан и Borgo Cascino — маленькая деревня, созданная в фашистский период. Центральная площадь с портиками, церковь, школа и башня переносят посетителей в атмосферу прошлого века.

Вкус Энны

Гастрономия города отражает подлинную сицилийскую душу. Обязательно попробуйте maccaruna 'nta maidda — домашнюю пасту с густым мясным соусом, а на десерт — сладкие cassatedde с рикоттой. Простые, но насыщенные блюда делают местную кухню незабываемой.

Уточнения

Э́нна (итал. Enna, сиц. Castrugiuvanni, Enna) — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, в провинции Энна. До 1926 года носил название Кастроджиованни.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Недвижимость
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Как избавиться от плесени на шторах быстро и экологично: ответ лежит у вас на кухне
Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение
Лидеры по пенсионным выплатам: где в России можно получать от 38 тысяч ежемесячно
Вдохни и похудей: минус 3 килограмма без спорта — техники, которые заменяют тренажёрный зал
Вместо муки: этот секретный ингредиент сделает ваш соус идеально густым
Город над облаками: Энна открывает Сицилию с ракурсов, которых нет больше нигде
Читать обязательно: Татьяна Брухунова назвала 8 книг, которые украсят вашу осень
Алмазный дефект внезапно оживает и меняет свет навсегда — что же скрывает этот квантовый трюк
Ретинол и кислоты: какую концентрацию можно использовать без вреда
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.