Город над облаками: Энна открывает Сицилию с ракурсов, которых нет больше нигде

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Энна — самая высокая столица провинции Италии, расположенная в самом центре Сицилии. С древних времён её называли Urbs Inexpugnabilis — неприступный город, и "пуп Сицилии" за стратегическое положение. Здесь, среди холмов и панорамных видов, переплетаются наследие греков, римлян, арабов, норманнов и испанцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Jiuguang Wang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Энна, Сицилия

Энна Альта и Энна Басса

Современный город делится на два мира: Enna Alta с его старым городом и Enna Bassa — более новые кварталы.

Старый центр — настоящая жемчужина. Прогуливаясь по Виа Рома, можно увидеть пять главных площадей, старинные дворцы и главный собор — Дуомо, где до сих пор проходят красочные торжества Страстной недели.

Особое внимание заслуживает замок Ломбардии — древняя крепость с потрясающими видами на Этну, горы Мадоние, озеро Пергуза и окрестные деревни.

Окрестности: от римской виллы до Борго Кашино

Район Энны усеян траццере — древними сельскими дорогами, ведущими к историческим сокровищам. Самое известное из них — Villa Romana del Casale в Пьяцца Армерина, объект ЮНЕСКО с великолепными мозаиками, уникальными в своём роде.

Совсем рядом спрятан и Borgo Cascino — маленькая деревня, созданная в фашистский период. Центральная площадь с портиками, церковь, школа и башня переносят посетителей в атмосферу прошлого века.

Вкус Энны

Гастрономия города отражает подлинную сицилийскую душу. Обязательно попробуйте maccaruna 'nta maidda — домашнюю пасту с густым мясным соусом, а на десерт — сладкие cassatedde с рикоттой. Простые, но насыщенные блюда делают местную кухню незабываемой.

Уточнения

Э́нна (итал. Enna, сиц. Castrugiuvanni, Enna) — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, в провинции Энна. До 1926 года носил название Кастроджиованни.

