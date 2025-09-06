Каменные стены, застывшие во времени: эта деревня скрывает подлинную историю Италии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Провинция Латина у многих ассоциируется с морем и пляжами. Но стоит свернуть с привычных маршрутов — и откроется совсем другая Италия: спокойная, наполненная историей и красотой. Здесь скрыты деревни и уголки природы, где время течёт медленно, а атмосфера остаётся подлинной.

Фоссанова, гора Аурунчи
Фоссанова, гора Аурунчи

Фоссанова: аббатство и средневековая тишина

В Приверно находится Фоссанова — деревня, где сохранилось одно из старейших цистерцианских аббатств Италии. XII век подарил этому месту строгую, но изящную архитектуру, наполненную духовностью. Каменные дома и тихие улочки словно замерли во времени. А культурные мероприятия делают Фоссанову не только памятником, но и живым центром истории и искусства.

Монти Аурунчи: суровая природа

Парк гор Аурунчи удивляет тех, кто привык к образу Латины как пляжного края. Долины, пещеры и вершины до 1500 метров открывают виды от Тирренского моря до Апеннин. Здесь прячутся старые скиты и археологические находки, напоминая о тысячелетней связи человека и природы. Это территория для тех, кто ищет треккинг без толпы и полное погружение в тишину.

Сперлонга: мифы и море

Известная пляжами Сперлонга хранит ещё один секрет — виллу императора Тиберия. В этом археологическом комплексе сохранились фрагменты роскошной резиденции и пещера, когда-то украшенная скульптурами по мотивам "Одиссеи". Рядом — археологический музей, где можно увидеть найденные здесь статуи. Это редкое сочетание моря, мифа и истории.

Лати́на (итал  Provincia di Latina) — провинция в Италии, на юге региона Лацио, на побережье Тирренского моря.

