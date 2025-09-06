Завораживающая осень в Европе: 5 волшебных деревень Венгрии, которые стоит посетить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Осень — лучшее время для неспешных поездок. В этот сезон маленькие деревни словно оживают: воздух прохладный, краски яркие, а атмосфера — по-настоящему винтажная. Вот пять направлений, где вы точно почувствуете волшебство осени.

Венгрия
Фото: commons.wikimedia.org by Betta27, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Венгрия

Холлокё - деревня-сказка

ЮНЕСКО включило Холлокё в список Всемирного наследия, и неспроста. Белые дома, узкие улочки и крепость на холме выглядят особенно чарующе среди золотых лесов. Здесь время будто остановилось: каждый дом хранит дух прошлого, а легенда о злодее и воронах добавляет месту мистики.

Тихань — золотая тишина Балатона

Балатон осенью тише, чем летом, но не менее красив. Холмы окрашиваются в золото, а бенедиктинское аббатство возвышается над озером, отражающимся в мягком свете. Это одно из старейших мест Венгрии: документ о его основании датируется 1055 годом.

Эришентпетер — сердце региона Őrség

Здесь осенние леса переливаются всеми оттенками, а деревня на вершинах холмов хранит необычную оборонительную структуру: дома стоят далеко друг от друга, будто часовые. Каждый сентябрь здесь проходит ярмарка кабачков, где сохраняют кулинарные и ремесленные традиции.

Салафё - музей под открытым небом

Эта деревня словно живая машина времени: старые фермерские дома, амбары, ремесленные мастерские. Местные до сих пор сохраняют традицию "юбочной колокольни" — отдельно стоящей деревянной башни с колоколом. Осенью место становится особенно умиротворённым.

Аггтелек — царство пещер

Национальный парк Аггтелек удивляет не только летом. Пещера Барадла — самая длинная сталактитовая в Центральной Европе (42 км!) — поражает своей акустикой. Иногда здесь даже проходят концерты. А на поверхности — золотой лес и бесконечные маршруты для прогулок.

Ве́нгрия (венг. Magyarország, дословно: "Страна венгров, венгерская страна" — magyar (мо́дёр) "венгерская" и ország (о́рсаг) "страна") — государство в Центральной Европе. Столица и крупнейший город — Будапешт. Государственный язык — венгерский.

