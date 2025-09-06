Эти замки пережили войны и пожары, но продолжают сиять — словно стражи эпох, пережившие своих создателей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Современные туристы нередко стремятся попасть в самые необычные уголки планеты, но едва ли что-то сравнится с атмосферой европейских дворцов и замков. Эти величественные резиденции монархов и вельмож уже давно открыты для публики и стали знаковыми туристическими объектами. Прогулка по их залам и садам — это путешествие во времени, возможность почувствовать дыхание эпохи и увидеть, в какой роскоши жили правители.

Замок Шамбор, Франция
Фото: commons.wikimedia.org by Paulo Images, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замок Шамбор, Франция

Золотой дом Нерона, Рим

Императорская резиденция, начатая после пожара 64 года, должна была стать символом власти Нерона. Для строительства использовались мрамор и драгоценные камни, из-за чего дом и получил название "золотой". Судьба распорядилась иначе: после смерти Нерона в 68 году строительство прекратилось. Сегодня туристы могут увидеть лишь руины и представить былое величие, а на месте части комплекса возвышается Колизей.

Версальский дворец, Париж

Версаль — символ французской монархии и роскоши. Его история началась с охотничьего домика Людовика XIII, но именно Людовик XIV превратил его в блистательную резиденцию. Сегодня дворец и его сады входят в число самых посещаемых достопримечательностей Франции. Туристы приходят полюбоваться зеркальной галереей, великолепными залами и садами с фонтанами.

Замок Шамбор, Франция

Строительство замка началось в 1519 году по приказу короля Франциска I. Архитектура замка испытала влияние идей Леонардо да Винчи: снаружи он выглядит как крепость, а внутри поражает богатством залов. Здесь устраивали балы и пиршества, а интерьеры менялись под приезд хозяина. Сегодня Шамбор открыт для всех: можно увидеть коллекцию гобеленов и карет, пройтись по залам и погулять по обширному парку, где каждое дерево и скульптура напоминают о величии эпохи Ренессанса.

Уточнения

За́мок (от чеш. zámek, через пол. zamek, калькированного с ср.-в.-нем. slōʒ - "за́мок" и "замо́к", в свою очередь калькирует лат. clusa "запор, форт, укрепление") — здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
