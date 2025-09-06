Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветы, что не знают страха: даже ночная прохлада им нипочём
Электрокроссовер Audi Q4 e-tron: плюсы и минусы, которые стоит знать перед покупкой
Борьба с гипертонией превращалась в изнуряющее марафон — новый препарат меняет правила игры
Ошибка, из-за которой квартира не продаётся месяцами: хозяева даже не догадываются
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Хотите идеальный холодец? Одно неверное решение и бульон станет мутным
Вспышки в Турции и паника в сети: что на самом деле происходит с холерой
Минеральный дезодорант: натуральная защита или пустышка? Разбираем плюсы и минусы
Научите пожилых родственников этим 5 упражнениям, чтобы они оставались активными и здоровыми

Ловушка для отдыхающих: как реклама жилья часто вводит туристов в заблуждение

1:47
Туризм

Многие туристы уверены: раз в объявлении написано "номер с видом на море", значит именно это их и ждёт. Но реальность часто оказывается совсем другой.

Отец с видом на море
Фото: Desinger by Freepik by freepik is licensed under cookie_studio
Отец с видом на море

Перед выбором отеля стоит внимательно читать формулировки. Ведь отель привлекает не только сервисом, но и обещаниями прекрасных видов из окна. Именно здесь чаще всего скрывается ловушка.

Когда ожидания рушатся

Бывает, что за "лучший вид" туристы платят ощутимо больше, а в итоге вместо панорамы океана видят… стройку. Так произошло с группой путешественников в Алгарве. Они надеялись любоваться бескрайними морскими горизонтами, а получили шумную площадку с тракторами и машинами.

Гости не растерялись и отнеслись к ситуации с юмором.

"Это море?"

Подобные истории случаются по всему миру. В Италии, на Лаго-Маджоре, шведская пара забронировала жильё с обещанным видом на озеро. Балкон действительно был — вот только за ним открывался… огромный баннер с изображением воды.

Не меньше разочарования испытали и те, кто вместо морской панорамы получал вид на ближайший супермаркет.

Как не попасться на уловку

Важно понимать терминологию:

  • "Вид на море" — вода действительно должна быть видна из номера.
  • "Сторона моря" — лишь ориентация здания, а обзор могут закрывать другие дома.

Если же реклама обещала одно, а фактически открывается стройка, это считается нарушением туристического договора. Нужно сразу сообщить о проблеме владельцу или туроператору, приложить фото и видео. Если вопрос не решён на месте, после поездки можно подать жалобу и требовать компенсацию.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Красота и стиль
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Красота и стиль
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
Цветы, что не знают страха: даже ночная прохлада им нипочём
Электрокроссовер Audi Q4 e-tron: плюсы и минусы, которые стоит знать перед покупкой
Борьба с гипертонией превращалась в изнуряющее марафон — новый препарат меняет правила игры
Ошибка, из-за которой квартира не продаётся месяцами: хозяева даже не догадываются
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Хотите идеальный холодец? Одно неверное решение и бульон станет мутным
Ловушка для отдыхающих: как реклама жилья часто вводит туристов в заблуждение
Вспышки в Турции и паника в сети: что на самом деле происходит с холерой
Минеральный дезодорант: натуральная защита или пустышка? Разбираем плюсы и минусы
Научите пожилых родственников этим 5 упражнениям, чтобы они оставались активными и здоровыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.