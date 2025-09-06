Тени древних империй тянутся сквозь тысячелетия: эти памятники пережили время и войны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шаг в прошлое — это не просто изучение книг или хроник. Это возможность своими глазами увидеть следы цивилизаций, которые изменили ход истории. Древние сооружения сохранили в себе тайны народов, их веру, силу и амбиции. Сегодня они входят в число самых впечатляющих достопримечательностей мира, и каждое из них стоит того, чтобы оказаться в вашем маршруте путешественника.

Ангкор-Ват
Ангкор-Ват

Великая пирамида в Гизе, Египет

Главный символ Древнего Египта, построенный около 2550 г. до н. э., и до сих пор поражает масштабом. Для возведения использовали около 2,3 млн известняковых блоков, каждый весом в несколько тонн. Пирамида Хуфу была самым высоким рукотворным сооружением своего времени и остаётся загадкой для исследователей. Туристы могут заглянуть внутрь и пройти по узким коридорам к знаменитой Камере царя, а также осмотреть соседние пирамиды Хефрена и Менкаура и Сфинкса.

Мачу-Пикчу, Перу

Город инков, спрятанный в Андах на высоте более 2,4 км, был заново открыт лишь в 1911 году. Его руины включают храмы, террасы и площади, а вид отсюда — один из самых живописных в мире. Особенно выделяются Храм Солнца и загадочный камень Интихуатана, использовавшийся жрецами для астрономических расчётов. Добраться можно пешком по Тропе инков или на поезде до Агуас-Кальентес.

Чичен-Ица, Мексика

Культурный центр майя и тольтеков, основанный в V веке, славится пирамидой Эль-Кастильо. Во время весеннего и осеннего равноденствия на её ступенях возникает иллюзия змеиного силуэта, созданного игрой света и тени. Помимо этого, здесь сохранились обсерватория Эль-Караколь, Храм Воинов и крупнейшая в регионе площадка для игры в мяч.

Великая Китайская стена

Протянувшаяся более чем на 21 тысячу километров, она строилась и укреплялась на протяжении многих веков. Сегодня туристам доступны разные маршруты: восстановленные участки Бадалина, живописные тропы Мутяньюй или более дикие и труднопроходимые сегменты в Цзиньшаньлине. Каждое место открывает свою грань истории — от военной защиты до регулирования торговли.

Ангкор-Ват, Камбоджа

Крупнейший религиозный памятник мира, построенный в XII веке. Храмовый комплекс с пятью башнями символизирует мифическую гору Меру, а его стены покрыты барельефами с сюжетами из индийских эпосов. Сегодня Ангкор — это не только Ангкор-Ват, но и Байон с его каменными лицами, и Та-Пром, где руины переплелись с корнями гигантских деревьев.

Уточнения

Па́мятник — сооружение или их группа, поддерживающее воспоминания о каких-либо событиях или людях, являющееся произведением монументального искусства.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
