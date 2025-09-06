Небо и земля встретились: невероятная история о пропавшем туристе из Сочи

Пропавший в Сочи турист найден живым. 58-летний Сергей Мельников, сотрудник фотослужбы "Роза Хутор", исчез 31 августа во время похода по хребту Аибга. Он отстал от группы и не вернулся, что вызвало поисковую операцию.
Как сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, спустя время погранслужба сообщила о его обнаружении. Хребет Аибга расположен восточнее Красной Поляны, близ границы с Абхазией, и известен сложным рельефом с четырьмя вершинами, где легко потеряться.
