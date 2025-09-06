Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лунная пустыня плавится под солнечным прицелом — рождаются кирпичи будущего
Актриса Кондулайнен раскрыла причину затишья: готовит сюрприз для зрителей
Осенний порошок, который превращает чеснок в гигантскую головку
Почему утренний кофе не работает? Кардиолог рассказала, в чем кроется подвох
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Запретное путешествие: Аглая Тарасова задержана с наркотиками после встречи с Семёном Слепаковым*
Мусорное ведро перестаёт быть бомбой замедленного действия благодаря этому трюку
Ошибаются даже опытные водители: правила использования аварийки
Таиланд прячет дороги-сокровища: всего пара дней — и вы уже видите страну иначе

Небо и земля встретились: невероятная история о пропавшем туристе из Сочи

0:39
Туризм

Пропавший в Сочи турист найден живым. 58-летний Сергей Мельников, сотрудник фотослужбы "Роза Хутор", исчез 31 августа во время похода по хребту Аибга. Он отстал от группы и не вернулся, что вызвало поисковую операцию.

Сочинский национальный парк Красная поляна Аибга
Фото: commons.wikimedia by Aleksandra057, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сочинский национальный парк Красная поляна Аибга

Как сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, спустя время погранслужба сообщила о его обнаружении. Хребет Аибга расположен восточнее Красной Поляны, близ границы с Абхазией, и известен сложным рельефом с четырьмя вершинами, где легко потеряться.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота и стиль
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Наука и техника
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Красота и стиль
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Россия и Индия перешли к Китаю: Трамп раскрывает свои главные страхи Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Последние материалы
Актриса Кондулайнен раскрыла причину затишья: готовит сюрприз для зрителей
Осенний порошок, который превращает чеснок в гигантскую головку
Почему утренний кофе не работает? Кардиолог рассказала, в чем кроется подвох
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Запретное путешествие: Аглая Тарасова задержана с наркотиками после встречи с Семёном Слепаковым*
Мусорное ведро перестаёт быть бомбой замедленного действия благодаря этому трюку
Ошибаются даже опытные водители: правила использования аварийки
Таиланд прячет дороги-сокровища: всего пара дней — и вы уже видите страну иначе
Небо и земля встретились: невероятная история о пропавшем туристе из Сочи
Проверка каблуков занимает секунду: лайфхак для тех, кто устал от неудобной обуви
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.