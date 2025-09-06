Арктика бросает вызов: история открытий, которые начинались с ошибок и случайностей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Арктика — одно из немногих мест на планете, где природа по-прежнему остаётся суровой и первозданной. Международная экспедиция "Ледокол знаний" "Росатома" добралась до самого северного уголка России — архипелага Земля Франца-Иосифа. Этот район сочетает в себе уникальную историю, богатый животный мир и атмосферу настоящей полярной экспедиции.

Земля Франца-Иосифа скалы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Земля Франца-Иосифа скалы

Край льдов и полярных ночей

Архипелаг включает 192 острова, а в последние годы благодаря спутниковым исследованиям было открыто ещё около 40 новых. Большая часть территории покрыта ледниками, а толщина вечной мерзлоты достигает 500 метров. Среднегодовая температура здесь около -12 °C, летом она редко поднимается выше +1,6 °C. Полярная ночь длится более 120 суток, а затем на такой же срок наступает день.

История открытий

Существование суши на севере предположил ещё Михаил Ломоносов в XVIII веке. Но реально архипелаг открыли только в 1873 году: австро-венгерская шхуна "Адмирал Тегетхоф", заблудившись во льдах, вышла к неизвестным берегам. Земли назвали в честь императора Австрии Франца Иосифа I. С тех пор здесь побывали экспедиции разных стран, но окончательно архипелаг закрепился за Россией в 1914 году.

Полярные станции и освоение

В бухте Тихой на острове Гукера с 1929 по 1960 год работала полярная станция. Её сотрудники сыграли ключевую роль в обеспечении знаменитых перелётов Чкалова и Громова, а также в высадке первой дрейфующей станции "Северный полюс". Позже работы переместили на остров Хейса, но в 2015 году комплекс бывшей станции получил статус объекта культурного наследия.

Природа, вопреки суровости

Хотя более 80% архипелага сковано льдом, летом на освободившейся земле появляются мхи, лишайники, карликовые ивы и даже маки — самые северные в мире. В морях обитают моржи, нерпы, белухи и нарвалы. Главные хозяева этих мест — белые медведи и песцы. На скале Рубини располагается один из крупнейших птичьих базаров: более 100 тысяч пернатых устраивают здесь свои колонии.

Арктика сегодня

Сейчас Земля Франца-Иосифа входит в состав национального парка "Русская Арктика". Туристы могут посетить архипелаг, но только при строгом соблюдении правил: экосистема здесь крайне хрупкая, и её сохранение — приоритет.

Это место словно открывает иной мир: суровый, но удивительно живой. Земля Франца-Иосифа остаётся одним из символов великой Арктики, которую стоит увидеть и которую необходимо беречь.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
