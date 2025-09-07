Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боль в коленях после бега — не приговор, а предупреждение: проверьте свои привычки
Одна инъекция против месяца страданий: почему вакцинация — не выбор, а необходимость
Возраст имеет значение: Минтранс объявляет войну старым кораблям
Установил левые лампы — и сразу попал на штраф: водителям рассказали, как восстановить яркость фар без штрафов и проблем
Лариса Долина публично раскритиковала уехавших звёзд: они совершили ошибку
Тайный враг блеска: 3 фактора, которые убивают молодость волос
Ошибка с кондиционером для белья превращает полотенце в бесполезную тряпку
Кошка выбрала ковер вместо лотка: что скрывается за её упрямством
Лук сгниёт прямо под носом: пять причин, из-за которых урожай исчезает за ночь

Airbnb меняет правила игры для арендодателей с 2025 года

2:01
Туризм

С 27 октября 2025 года Airbnb меняет схему взимания комиссий: все хозяева, использующие системы управления недвижимостью (PMS), перейдут на единую комиссию в размере 15,5% от суммы бронирования (в Бразилии — 16%) (Rental Scale-Up, AltexSoft). Новая модель предполагает прямое вычитание комиссии из выплаты хозяину (Airbnb, Hostaway).

квартира снятая в Торонто через Airbnb
Фото: commons.wikimedia by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Scalable Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
квартира снятая в Торонто через Airbnb

Конец эры split-fee

Раньше при модели split-fee (раздельная комиссия) хозяева платили около 3%, а гости — дополнительно 14-16%. С переходом все расходы перекладываются на хозяев, а гости видят более прозрачную цену без скрытых надбавок (Rental Scale-Up, Airbnb, Hostaway).

Сохраняется временный вариант

Хозяева, не использующие программное обеспечение, предназначенное для автоматизации и оптимизации процессов управления гостиницей (Property Management System, PMS), могут временно остаться на старой модели до 1 декабря 2025 года, после чего для всех, кто уже выбрал host-only, будет введена единая комиссия в 15,5% (16% в Бразилии) (Rental Scale-Up, AltexSoft).

Влияние на доходы

Модель не меняет доход Airbnb — изменяется лишь распределение платы. Хозяевам придётся корректировать цены, чтобы сохранить прежние чистые доходы. Например, чтобы получить $97 после комиссии, тариф нужно поднять с $100 до примерно $115 (Rental Scale-Up, Airbnb, StayFi).

Стратегическая цель Airbnb

Компания стремится упростить ценообразование, повысить прозрачность и конкурировать с крупными OTA. Это также позволит унифицировать расчёт и показать гостю финальную цену сразу (StayFi, Кристи Со Съемом Пляжа).

Уточнения

Airbnb («Эйрбиэнби») — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Еда и рецепты
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Новости спорта
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Загадка Мэрилин Монро: раскрываем её реальный размер одежды и сравниваем с современностью
Самые высокие статуи планеты: красота, тайны и легенды, скрытые в их облике
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Поза неподвижности сжигает стресс быстрее бега по лестнице
Люк Бессон в восторге от русских актёров: вот что заставило его изменить мнение о Голливуде
Купил новый аккумулятор — а он сел быстрее, чем я на диван: водителям объяснили, почему новые АКБ часто выходят из строя раньше времени
Дибров и развод без драмы: как адвокат спас телеведущего от скандала
Хотели согреть — задушили: почему виноград гибнет под тёплым укрытием
Любовь на кончике носа: почему питомец страдает от ваших поцелуев не меньше, чем вы
Оранжевое золото на вашей кухне: что умеет облепиховое масло
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.