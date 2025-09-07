Airbnb меняет правила игры для арендодателей с 2025 года

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 27 октября 2025 года Airbnb меняет схему взимания комиссий: все хозяева, использующие системы управления недвижимостью (PMS), перейдут на единую комиссию в размере 15,5% от суммы бронирования (в Бразилии — 16%) (Rental Scale-Up, AltexSoft). Новая модель предполагает прямое вычитание комиссии из выплаты хозяину (Airbnb, Hostaway).

Фото: commons.wikimedia by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Scalable Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ квартира снятая в Торонто через Airbnb

Конец эры split-fee

Раньше при модели split-fee (раздельная комиссия) хозяева платили около 3%, а гости — дополнительно 14-16%. С переходом все расходы перекладываются на хозяев, а гости видят более прозрачную цену без скрытых надбавок (Rental Scale-Up, Airbnb, Hostaway).

Сохраняется временный вариант

Хозяева, не использующие программное обеспечение, предназначенное для автоматизации и оптимизации процессов управления гостиницей (Property Management System, PMS), могут временно остаться на старой модели до 1 декабря 2025 года, после чего для всех, кто уже выбрал host-only, будет введена единая комиссия в 15,5% (16% в Бразилии) (Rental Scale-Up, AltexSoft).

Влияние на доходы

Модель не меняет доход Airbnb — изменяется лишь распределение платы. Хозяевам придётся корректировать цены, чтобы сохранить прежние чистые доходы. Например, чтобы получить $97 после комиссии, тариф нужно поднять с $100 до примерно $115 (Rental Scale-Up, Airbnb, StayFi).

Стратегическая цель Airbnb

Компания стремится упростить ценообразование, повысить прозрачность и конкурировать с крупными OTA. Это также позволит унифицировать расчёт и показать гостю финальную цену сразу (StayFi, Кристи Со Съемом Пляжа).

Уточнения

Airbnb («Эйрбиэнби») — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.

