Европа без суеты и очередей: города, которые удивят туристов даже больше, чем популярные курорты

Человеческая история подарила путешественникам немало чудес. Это не только памятники и дворцы, но и целые кварталы, где каждый дом или улица сами по себе становятся достопримечательностью. Иногда такие места удивляют даже больше, чем крупные города: здесь можно прочувствовать атмосферу, которая сочетает историю, культуру и неповторимый колорит.
Маленький городок на юге Испании расположен на границе провинций Севилья и Малага. Его особенность — дома, встроенные прямо в узкое ущелье под массивными базальтовыми скалами. Огромные каменные своды словно укрывают жителей от палящего солнца и придают улицам Сетениля необычный вид.
Греческий остров стал воплощением атмосферы Средиземноморья. Белые стены и черепичные крыши, мощёные улочки, тени оливковых деревьев и таверны с неторопливыми хозяевами — всё это создаёт идеальные декорации для прогулок и фотосессий. Не случайно сюда часто приезжают блогеры и артисты со всего мира.
Небольшой остров в венецианской лагуне славится яркими разноцветными домиками вдоль каналов. Этот пёстрый квартал стал визитной карточкой острова и ежегодно привлекает тысячи туристов. Каждое здание здесь — словно часть большой живой картины.
Город в сердце французского Эльзаса входит в список самых живописных мест Европы. Узкие улочки, фахверковые дома с красочными стенами и крыши, напоминающие о сказках Шарля Перро и братьев Гримм, делают Кольмар настоящим "городом-открыткой". Его история насчитывает века и хранит следы самых разных армий, прошедших через регион.
Уточнения
Городско́й кварта́л или просто кварта́л (от лат. quartа — "четверть") — участок города, обычно в форме четырёхугольника, находящийся в окружении улиц.
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.