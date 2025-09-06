Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что скрывают женские привычки — и почему правда шокирует
Пылесос с ароматом ванили и зеркало, отполированное чаем: 4 трюка, которые работают лучше дорогой химии
Вкуснее, чем мясные: секрет сочных и недорогих котлет
Водители под ударом из-за медицины: лекарства, из-за которых водителей лишают прав
Вода из-под крана чище, чем вы думаете: неожиданное открытие об антибиотиках
Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами
Золотая лихорадка нового поколения: как один рудник может изменить целый регион
Осевые нагрузки — угроза или спасение: истина оказалась гораздо бпроще чем думали
Золотая корочка хрустит, аромат дурманит — хачапури, которые удивят простотой приготовления

Осень зовёт в дорогу: куда в России ехать, чтобы увидеть магию сентября

4:22
Туризм

Начало осени — лучшее время для путешествий по стране. Жара спадает, туристов становится меньше, а цены на проживание и развлечения приятно снижаются. В это время многие морские курорты открывают бархатный сезон, а города и природные заповедники предстают в ярких красках осени.

Осень России
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Осень России

Россия огромна и разнообразна: здесь найдутся и старинные города с богатой историей, и уютные уголки для спокойного отдыха, и морские курорты для тех, кто мечтает о пляже. Всё зависит от ваших предпочтений — будь то экскурсионные маршруты или ласковое море.

Экскурсионные маршруты

Золотое кольцо России

Сентябрь идеально подходит для поездки по Золотому кольцу: комфортная погода и осенние краски делают города ещё более атмосферными.

  • Что посмотреть: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир.
  • Чем заняться: прогулки по древним улицам, знакомство с ремёслами, русской кухней и архитектурой.
  • Совет: закладывайте несколько дней, чтобы увидеть всё.

Казань — город двух культур

В Казани Восток встречается с Западом, создавая особую атмосферу.

  • Что посетить: Кремль, мечеть Кул-Шариф, улица Баумана, остров-град Свияжск.
  • Что попробовать: чак-чак, эчпочмак, кыстыбый.
  • Совет: возьмите экскурсию по Кремлю — это настоящая «визитная карточка» города.

Калининград — европейский шарм

Здесь история Германии и России переплетается в архитектуре и культуре.

  • Что посмотреть: Куршская коса, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Музей янтаря.
  • Совет: обязательно отправьтесь на Куршскую косу — это уникальный природный заповедник.

Вологда — столица кружев и зодчества

Город деревянных домов и ремёсел.

  • Что посетить: Вологодский кремль, музей кружева, музей «Семёнково».
  • Совет: музей деревянного зодчества «Семёнково» — обязательный пункт поездки.

Псков — древний русский город

История здесь буквально повсюду.

  • Что посмотреть: Псковский кремль, Троицкий собор, Довмонтов город, Мирожский монастырь.
  • Совет: экскурсия по кремлю поможет увидеть город с новой стороны.

Бархатный сезон у моря

Крым

Тёплое море, мягкое солнце и сниженные цены делают сентябрь идеальным временем для отдыха.

  • Что посмотреть: Ласточкино гнездо, Воронцовский и Ливадийский дворцы, крепость в Судаке.
  • Чем заняться: пляжи Ялты и Алушты, винные туры, прогулки по горам.
  • Совет: выбирайте отели с подогреваемыми бассейнами — особенно для начала сентября.

Сочи

Здесь сентябрь — это золотая середина между жарким летом и прохладной осенью.

  • Что посетить: Олимпийский парк, Красная Поляна, Скайпарк, дендрарий.
  • Чем заняться: пляжный отдых, экскурсии, дегустация местной кухни.
  • Совет: бронируйте жильё заранее — цены в бархатный сезон быстро растут.

Мнение эксперта

Вопрос «Куда поехать в сентябре в России?» возникает у многих туристов. Начало осени – это замечательное время для путешествий по нашей стране, и выбор направлений огромен. Для тех, кто хочет окунуться в историю и культуру, я рекомендую обратить внимание на города Золотого кольца, Казань, Калининград, Вологду и Псков. Эти города предлагают уникальные архитектурные памятники, богатую историю и возможность познакомиться с русскими традициями и обычаями.

Если же вы мечтаете о море и пляжном отдыхе, то в сентябре стоит отправиться в Крым или Сочи. В этих регионах в это время года начинается бархатный сезон, когда погода становится более мягкой и комфортной, а цены на проживание и развлечения снижаются»

Заключение

Сентябрь в России открывает массу возможностей для путешествий: от исторических маршрутов до морских курортов. Главное — выбрать направление по душе.

Уточнения

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата. 

Сентя́брь (лат. septem — семь) — девятый месяц григорианского календаря.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Красота и стиль
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Красота и стиль
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Экономика и бизнес
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Россия и Индия перешли к Китаю: Трамп раскрывает свои главные страхи Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
Давление в шинах против давления в кошельке: как правильно качать шины, чтобы тратить меньше топлива
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
10 000 рабочих мест под ударом: французский автопром в ожидании помощи
Дальний Восток зовёт: почему сюда поедут миллионы туристов в ближайшие годы
Дочке я такого мужа не желаю: Дана Борисова резко высказалась о Диброве после его визита на день рождения дочери
Средиземноморская диета дарит вкус солнца и моря — гены решают, станет ли она щитом от ожирения и диабета
Волосы становятся тоньше? На тарелке скрыт главный заговор против шевелюры
Возвращение в дерзкие нулевые: чем удивит зрителей ремейк мелодрамы Москва слезам не верит
Питомец в приюте: сколько он выдержит, прежде чем стресс разрушит его привычный мир
Лунная пустыня плавится под солнечным прицелом — рождаются кирпичи будущего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.