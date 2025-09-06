Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поздравление мужу обернулось кошмаром: Приходько атаковали за выбор языка
Что скрывают женские привычки — и почему правда шокирует
Пылесос с ароматом ванили и зеркало, отполированное чаем: 4 трюка, которые работают лучше дорогой химии
Осень зовёт в дорогу: куда в России ехать, чтобы увидеть магию сентября
Вкуснее, чем мясные: секрет сочных и недорогих котлет
Водители под ударом из-за медицины: лекарства, из-за которых водителей лишают прав
Вода из-под крана чище, чем вы думаете: неожиданное открытие об антибиотиках
Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами
Золотая лихорадка нового поколения: как один рудник может изменить целый регион

Дальний Восток зовёт: почему сюда поедут миллионы туристов в ближайшие годы

4:18
Туризм

Может ли один регион стать "магнитом" для миллионов туристов? На Восточном экономическом форуме в этом году прозвучал однозначный ответ — да. Президент России Владимир Путин заявил, что за ближайшие десять лет туристический поток на Дальний Восток может вырасти почти вдвое.

Покорение востока
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Покорение востока

"В каждом регионе Дальнего Востока идет активное обновление аэропортовой инфраструктуры. Уже сейчас аэропорты обслуживают более 14 миллионов пассажиров в год, и эта цифра неуклонно растет, что свидетельствует о растущей популярности региона среди туристов. Эти курорты станут ключевым фактором в достижении цели по удвоению туристического потока в течение ближайших десяти лет", — отметил глава государства.

Туризм как двигатель экономики

Инициативы, озвученные на ВЭФ, касаются не только внутреннего туризма. Важная задача — укрепление связей с зарубежными странами. Для этого планируется:

  • модернизация автомобильных и железнодорожных магистралей,
  • расширение морских терминалов,
  • улучшение работы погранпереходов.

В ближайшее время стартует строительство мостов через реку Туманная в КНДР, а также восстановление авиарейсов и железнодорожного сообщения с Пхеньяном.

"Уверен, что все эти решения послужат дальнейшему сближению наших стран и установлению более прочных связей", — подчеркнул Владимир Путин.

Инфраструктура и новые возможности

Развитие БАМа и Транссиба также играет ключевую роль. Уже к 2032 году их провозные мощности возрастут в 1,5 раза. Это не только упростит путешествия по региону, но и повысит его привлекательность для бизнеса и международных гостей.

Круглый год открытий

Дальний Восток — это регион, куда можно приезжать в любое время года.

Весна

  • Приморье: цветение рододендронов, фестивали, "Владивосток весенний" — прогулки по заливу и историческим местам.
  • Хабаровск: фестиваль "Амурские волны", маршрут "Амурские берега".

Лето

  • Приморский край: бухты Лазурная, Триозерье и Ливадия, маршрут "Приморские сокровища".
  • Сахалин: круиз к Курильским островам, маршрут "Курильская экспедиция".
  • Камчатка: пешие походы и наблюдение за медведями, маршрут "Камчатский медвежий угол".

Осень

  • Приморье: охота, сбор грибов, маршрут "Осенняя охота в Приморье".
  • Хабаровский край: теплоход по Амуру, маршрут "Амурская осень".
  • Амурская область: Зейское водохранилище, рыбалка и "тихая охота".

Зима

Сахалин: курорт "Горный воздух", маршрут "Сахалинская зима".
Камчатка: упряжки, гейзеры, горячие источники, маршрут "Камчатская сказка".
Хабаровский край: горнолыжные курорты "Хехцир" и "Спартак".

Самые яркие маршруты

  • "Жемчужины Приморья": Владивосток — остров Русский — бухта Лазурная — "Земля леопарда".
  • "Камчатский экспресс": Петропавловск-Камчатский — долина гейзеров — вулкан Мутновский — термальные источники.
  • "Сахалинские дали": Южно-Сахалинск — мыс Крильон — озеро Тунайча — Курильские острова.

Мнение путешественника

Корреспондент Турпром Ирина Архарова поделилась впечатлениями:

Владивосток расположен на широте Сочи, поэтому пляжный сезон там длится почти до осени. Она советует посетить Стеклянный пляж и дикие пляжи острова Русский.

"Экскурсии в Долину Гейзеров стоят около 120 тыс. руб. Но есть бюджетная альтернатива — Малая Долина у подножия вулкана Мутновский. За 12 тыс. руб. вы получите потрясающие виды и фото среди клубов пара", — говорит так о Камчатке Архарова.

Заключение

Дальний Восток уверенно превращается в центр притяжения туристов. Здесь каждый сезон открывает новые возможности, а масштабные государственные планы делают регион ещё доступнее и интереснее.

Уточнения

Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. 

Сахали́н — остров у восточного побережья Азии. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Красота и стиль
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Красота и стиль
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Россия и Индия перешли к Китаю: Трамп раскрывает свои главные страхи Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
Давление в шинах против давления в кошельке: как правильно качать шины, чтобы тратить меньше топлива
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
10 000 рабочих мест под ударом: французский автопром в ожидании помощи
Дальний Восток зовёт: почему сюда поедут миллионы туристов в ближайшие годы
Дочке я такого мужа не желаю: Дана Борисова резко высказалась о Диброве после его визита на день рождения дочери
Средиземноморская диета дарит вкус солнца и моря — гены решают, станет ли она щитом от ожирения и диабета
Волосы становятся тоньше? На тарелке скрыт главный заговор против шевелюры
Возвращение в дерзкие нулевые: чем удивит зрителей ремейк мелодрамы Москва слезам не верит
Питомец в приюте: сколько он выдержит, прежде чем стресс разрушит его привычный мир
Лунная пустыня плавится под солнечным прицелом — рождаются кирпичи будущего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.