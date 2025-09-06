Дальний Восток зовёт: почему сюда поедут миллионы туристов в ближайшие годы

Может ли один регион стать "магнитом" для миллионов туристов? На Восточном экономическом форуме в этом году прозвучал однозначный ответ — да. Президент России Владимир Путин заявил, что за ближайшие десять лет туристический поток на Дальний Восток может вырасти почти вдвое.
"В каждом регионе Дальнего Востока идет активное обновление аэропортовой инфраструктуры. Уже сейчас аэропорты обслуживают более 14 миллионов пассажиров в год, и эта цифра неуклонно растет, что свидетельствует о растущей популярности региона среди туристов. Эти курорты станут ключевым фактором в достижении цели по удвоению туристического потока в течение ближайших десяти лет", — отметил глава государства.
Инициативы, озвученные на ВЭФ, касаются не только внутреннего туризма. Важная задача — укрепление связей с зарубежными странами. Для этого планируется:
В ближайшее время стартует строительство мостов через реку Туманная в КНДР, а также восстановление авиарейсов и железнодорожного сообщения с Пхеньяном.
"Уверен, что все эти решения послужат дальнейшему сближению наших стран и установлению более прочных связей", — подчеркнул Владимир Путин.
Развитие БАМа и Транссиба также играет ключевую роль. Уже к 2032 году их провозные мощности возрастут в 1,5 раза. Это не только упростит путешествия по региону, но и повысит его привлекательность для бизнеса и международных гостей.
Дальний Восток — это регион, куда можно приезжать в любое время года.
Сахалин: курорт "Горный воздух", маршрут "Сахалинская зима".
Камчатка: упряжки, гейзеры, горячие источники, маршрут "Камчатская сказка".
Хабаровский край: горнолыжные курорты "Хехцир" и "Спартак".
Корреспондент Турпром Ирина Архарова поделилась впечатлениями:
Владивосток расположен на широте Сочи, поэтому пляжный сезон там длится почти до осени. Она советует посетить Стеклянный пляж и дикие пляжи острова Русский.
"Экскурсии в Долину Гейзеров стоят около 120 тыс. руб. Но есть бюджетная альтернатива — Малая Долина у подножия вулкана Мутновский. За 12 тыс. руб. вы получите потрясающие виды и фото среди клубов пара", — говорит так о Камчатке Архарова.
Дальний Восток уверенно превращается в центр притяжения туристов. Здесь каждый сезон открывает новые возможности, а масштабные государственные планы делают регион ещё доступнее и интереснее.
Уточнения
Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию.
Сахали́н — остров у восточного побережья Азии.
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.