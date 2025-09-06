Таиланд прячет дороги-сокровища: всего пара дней — и вы уже видите страну иначе

Кажется, вы уже видели в Таиланде всё? Водопады, пляжи, храмы и ночные рынки перестали удивлять? Настало время открыть тайные дороги Сиама — удивительные автомобильные маршруты, на которые хватит всего пары дней.
От северных горных серпантинов до южных бирюзовых лагун — каждая дорога обещает новые впечатления и эмоции, которые не найти в туристических буклетах.
Этот маршрут протянулся на 600 км и стартует в Чиангмае. Вас ждут 1864 поворота, национальный парк Дойинтанон с самой высокой точкой страны, водопад Вачиратхан и Королевские пагоды-близнецы.
По дороге — городки Мэ-Сариан и Кхун-Юам, спокойный Мэ-Хонг-Сон с храмом Ват Пхра Тхат Дой Конг Му, "тайская Швейцария" Панг-Оунг и, конечно, атмосферный Пай с его каньоном.
Всего несколько часов от столицы — и вы у знаменитого моста через реку Квай. В этом маршруте смешаны история и природа:
Дорога занимает всего пару дней, но впечатлений хватает надолго. Начните с мангровых троп Ао-Кхунг-Крабен, загляните на смотровую площадку Ноен Нангпхайя, а завершите путешествие в историческом районе Чантабун Риверсайд.
Здесь сохранились старинные дома, католическая церковь и уютные кофейни с видом на реку.
Маршрут стартует в Убонратчатхани и знакомит с богатым наследием региона. Вы увидите храмовый комплекс Пханом Рунг на потухшем вулкане, фестивали в Ясотхоне и озёра с храмами в Рой Эт.
По пути — сельские деревни, традиционные ремёсла и знаменитая кухня Исана с её острыми и яркими вкусами.
Лучше всего планировать маршрут и бронирование заранее, особенно в сезон праздников.
Таиланд открывается с новой стороны именно в дороге. Эти маршруты — возможность почувствовать свободу, открыть неизведанное и увидеть страну не такой, какой её показывают туристические проспекты.
Уточнения
Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945–1949 годах страна была известна как Сиа́м.
Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.
