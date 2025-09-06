Стены слышат всё: как обычный смыв воды ночью может обернуться для туриста в Европе большим штрафом

Представьте: вы просыпаетесь среди ночи, сонно идёте в ванную и тянетесь к кнопке смыва. Но если вы в Швейцарии, стоит взглянуть на часы. В некоторых домах с 22:00 до 7:00 действует негласное правило — не пользоваться водопроводом. И хотя это звучит как абсурд, причина куда прозаичнее, чем кажется.
Речь идёт не о законах государства, а о бытовых соглашениях в аренде жилья. В старых зданиях сантехника шумная, а стены тонкие, поэтому ночной слив воды может разбудить соседей. В договорах часто указывают пункт о "тихих часах" — своеобразный аналог правил поведения в многоквартирных домах.
Вопреки сенсационным заголовкам в таблоидах, штраф за ночной смыв — редкость. Всё сводится к здравому смыслу: не шуметь ночью, будь то громкая музыка, сверление стен или заполнение ванны. Теоретически местные власти могут вмешаться, если конфликт между жильцами обострится, но чаще всё ограничивается недовольными взглядами соседей.
Подобные правила существуют и в других странах Европы. В Германии, например, действует hausordnung — свод домашних правил, регулирующий шум, использование воды и даже поведение с питомцами. Это не жёсткий закон, но способ сохранить комфорт и добрососедские отношения.
Если во время поездки в Швейцарию вам нужно выйти ночью в туалет, не стоит паниковать: за разовый смыв никто вас не оштрафует. Но постоянные "ночные концерты" могут вызвать раздражение соседей. Поэтому лучше помнить: быть хорошим соседом — универсальное правило, понятное в любой точке мира.
Уточнения
Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft,) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.
