Стены слышат всё: как обычный смыв воды ночью может обернуться для туриста в Европе большим штрафом

Представьте: вы просыпаетесь среди ночи, сонно идёте в ванную и тянетесь к кнопке смыва. Но если вы в Швейцарии, стоит взглянуть на часы. В некоторых домах с 22:00 до 7:00 действует негласное правило — не пользоваться водопроводом. И хотя это звучит как абсурд, причина куда прозаичнее, чем кажется.

ночной смыв
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ночной смыв

Откуда правило?

Речь идёт не о законах государства, а о бытовых соглашениях в аренде жилья. В старых зданиях сантехника шумная, а стены тонкие, поэтому ночной слив воды может разбудить соседей. В договорах часто указывают пункт о "тихих часах" — своеобразный аналог правил поведения в многоквартирных домах.

Это не закон, а уважение

Вопреки сенсационным заголовкам в таблоидах, штраф за ночной смыв — редкость. Всё сводится к здравому смыслу: не шуметь ночью, будь то громкая музыка, сверление стен или заполнение ванны. Теоретически местные власти могут вмешаться, если конфликт между жильцами обострится, но чаще всё ограничивается недовольными взглядами соседей.

Не только в Швейцарии

Подобные правила существуют и в других странах Европы. В Германии, например, действует hausordnung — свод домашних правил, регулирующий шум, использование воды и даже поведение с питомцами. Это не жёсткий закон, но способ сохранить комфорт и добрососедские отношения.

Главное — быть хорошим соседом 

Если во время поездки в Швейцарию вам нужно выйти ночью в туалет, не стоит паниковать: за разовый смыв никто вас не оштрафует. Но постоянные "ночные концерты" могут вызвать раздражение соседей. Поэтому лучше помнить: быть хорошим соседом — универсальное правило, понятное в любой точке мира.

Уточнения

Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft,) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
