Лайфхаки для путешественников: как избежать головной боли с транспортом в столице Перу

Лима — это город контрастов: первоклассная кухня, океанские виды и… бесконечные пробки. В столице Перу живёт около 11 миллионов человек, но здесь нет полноценной системы общественного транспорта.
Неудивительно, что по индексу загруженности дорог TomTom Лима входит в число самых перегруженных городов мира. В среднем водитель тратит 155 часов в год в заторах — больше, чем жители любой другой столицы Латинской Америки.
Основной пик приходится на утро (7:00-9:00) и вечер (18:00-20:00). В это время скорость движения падает до 11 км/ч — проще дойти пешком. Поэтому не планируйте экскурсии или ужины в эти часы. Один мой коллега даже приезжал к офису к 8 утра и спал в машине до начала работы — настолько непредсказуемо движение в городе.
В отличие от многих мегаполисов, метро в Лиме состоит всего из одной линии, и она не доходит до туристических районов. Система скоростных автобусов El Metropolitano немного разгружает трафик, но охватывает только часть города.
Остальное — хаотичная сеть частных автобусов и фургонов: дёшево, но небезопасно. Среди водителей встречаются нарушители без прав, а в салонах орудуют карманники.
Уточнения
Ли́ма (исп. Lima) — город на тихоокеанском побережье Южной Америки, столица Республики Перу. Административный центр автономной провинции Лима региона Лима. Главный политический, экономический и культурный центр страны.
