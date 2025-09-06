Лайфхаки для путешественников: как избежать головной боли с транспортом в столице Перу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Лима — это город контрастов: первоклассная кухня, океанские виды и… бесконечные пробки. В столице Перу живёт около 11 миллионов человек, но здесь нет полноценной системы общественного транспорта.

общественный транспорт Лима, Перу
Фото: commons.wikimedia.org by etsai, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
общественный транспорт Лима, Перу

Неудивительно, что по индексу загруженности дорог TomTom Лима входит в число самых перегруженных городов мира. В среднем водитель тратит 155 часов в год в заторах — больше, чем жители любой другой столицы Латинской Америки.

Когда дороги встают

Основной пик приходится на утро (7:00-9:00) и вечер (18:00-20:00). В это время скорость движения падает до 11 км/ч — проще дойти пешком. Поэтому не планируйте экскурсии или ужины в эти часы. Один мой коллега даже приезжал к офису к 8 утра и спал в машине до начала работы — настолько непредсказуемо движение в городе.

Почему общественный транспорт не спасает

В отличие от многих мегаполисов, метро в Лиме состоит всего из одной линии, и она не доходит до туристических районов. Система скоростных автобусов El Metropolitano немного разгружает трафик, но охватывает только часть города.

Остальное — хаотичная сеть частных автобусов и фургонов: дёшево, но небезопасно. Среди водителей встречаются нарушители без прав, а в салонах орудуют карманники.

Лучшие альтернативы

  • Uber и аналоги. Поездка длительностью 15-20 минут обойдётся примерно в 3 доллара в непиковое время — удобно и доступно.
  • Waze. Приложение помогает объезжать пробки и показывает закрытые улицы лучше, чем стандартные карты.
  • Жильё поближе. Чтобы тратить меньше времени на дорогу, выбирайте районы Мирафлорес или Барранко. Там красивые виды на океан, близость к музеям и ресторанам, включая знаменитый Maido, признанный в 2025 году лучшим рестораном мира.

Уточнения

Ли́ма (исп. Lima) — город на тихоокеанском побережье Южной Америки, столица Республики Перу. Административный центр автономной провинции Лима региона Лима. Главный политический, экономический и культурный центр страны.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
