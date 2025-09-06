Кристально чистая вода и белый песок: заповедник Зингаро скрывает лучший пляж Сицилии

Сицилия — настоящий магнит для путешественников: здесь и древние храмы, и изысканная кухня, и бесконечные пляжи. Но если вы хотите открыть для себя уголок, где природа почти не тронута цивилизацией, отправляйтесь к бухте Кала-Тоннарелла-дель-Уццо на северо-западе острова.

Фото: commons.wikimedia.org by Sprint28, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кала-Тоннарелла-дель-Уццо, Сицилия

Пляж, который удивляет всех

Узкая бухта всего 190 футов длиной успела завоевать 4,8 звезды на TripAdvisor. Белый песок, прозрачная вода и алебастровые скалы с пальмами создают вид, будто фото прошло обработку. Для любителей снорклинга это настоящий рай: рифы кишат рыбой, а вода спокойнее, чем на других участках побережья.

Как добраться

Пляж спрятан в природном заповеднике Зингаро, куда нельзя заехать на машине. До входа легко доехать из Трапани или Палермо, а дальше — пешком или морем. Из Кастелламмаре-дель-Гольфо ходят лодочные экскурсии прямо в бухту. Но настоящая магия — в пешем маршруте: тропы вдоль скал открывают виды на бирюзовое море и заросли лаванды.

Есть два пути:

Северный вход — короткий (10 минут до пляжа), но популярный и людный.

Южный вход — длиннее (около 7 км), зато тише и живописнее.

На входе взимается символическая плата, парковка бесплатна. Важно взять воду и перекус: магазинов внутри парка нет.

Не только Уццо

Заповедник Зингаро хранит ещё шесть бухт, каждая с кристально чистой водой. Кала-Капреа, например, соперничает с Уццо по красоте: здесь и песок, и пещеры, и идеальные условия для купания.

А если вы предпочитаете комфортный отдых, в 20 минутах на север находится курорт Сан-Вито-Ло-Капо. Его золотой пляж тянется на километры, а вдоль него выстроились кафе и рестораны с лучшими блюдами из морепродуктов.

Уточнения

