Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сушка белья в квартире: 4 скрытых угрозы для здоровья, о которых вы не знали
Секрет мощных ног: 3 упражнения, которые вы обязаны делать каждую тренировку
Турция манит солнцем, но встречает обезвоживанием и жаром: курортный кошмар в разгар сезона
Виноградник может погибнуть не от мороза, а от заботливого хозяина: странная истина спасает урожай
Предупреждения животных: как понять, что вы вторглись на территорию дикого зверя
Осень становится овальной: очки, которые раньше носили ботаники, стали самым горячим аксессуаром осени
Более 90 болезней в одном крыле: символ мира, который приносит заразу в ваш дом
Кириешки и Яшкино на грани: деньги от бизнеса уходили не туда
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

Кристально чистая вода и белый песок: заповедник Зингаро скрывает лучший пляж Сицилии

2:02
Туризм

Сицилия — настоящий магнит для путешественников: здесь и древние храмы, и изысканная кухня, и бесконечные пляжи. Но если вы хотите открыть для себя уголок, где природа почти не тронута цивилизацией, отправляйтесь к бухте Кала-Тоннарелла-дель-Уццо на северо-западе острова.

Кала-Тоннарелла-дель-Уццо, Сицилия
Фото: commons.wikimedia.org by Sprint28, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кала-Тоннарелла-дель-Уццо, Сицилия

Пляж, который удивляет всех

Узкая бухта всего 190 футов длиной успела завоевать 4,8 звезды на TripAdvisor. Белый песок, прозрачная вода и алебастровые скалы с пальмами создают вид, будто фото прошло обработку. Для любителей снорклинга это настоящий рай: рифы кишат рыбой, а вода спокойнее, чем на других участках побережья.

Как добраться

Пляж спрятан в природном заповеднике Зингаро, куда нельзя заехать на машине. До входа легко доехать из Трапани или Палермо, а дальше — пешком или морем. Из Кастелламмаре-дель-Гольфо ходят лодочные экскурсии прямо в бухту. Но настоящая магия — в пешем маршруте: тропы вдоль скал открывают виды на бирюзовое море и заросли лаванды.

Есть два пути:

  • Северный вход — короткий (10 минут до пляжа), но популярный и людный.
  • Южный вход — длиннее (около 7 км), зато тише и живописнее.

На входе взимается символическая плата, парковка бесплатна. Важно взять воду и перекус: магазинов внутри парка нет.

Не только Уццо

Заповедник Зингаро хранит ещё шесть бухт, каждая с кристально чистой водой. Кала-Капреа, например, соперничает с Уццо по красоте: здесь и песок, и пещеры, и идеальные условия для купания.

А если вы предпочитаете комфортный отдых, в 20 минутах на север находится курорт Сан-Вито-Ло-Капо. Его золотой пляж тянется на километры, а вдоль него выстроились кафе и рестораны с лучшими блюдами из морепродуктов.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia ) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Наука и техника
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Новости спорта
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Красота и стиль
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Последние материалы
Строгие диеты ведут не к стройности, а к психиатрии: грань где заканчивается похудение и начинается болезнь
Все старания насмарку: одна деталь в подготовке капусты превращает идеальные голубцы в кашу
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Секрет раскрыт: почему водонепроницаемость вашего смартфона — это миф
Вместо бесконечных скручиваний: 3 упражнения для рельефного пресса, которые вы должны знать
Этого ещё не хватало: у дочери Леры Кудрявцевой появилось необычное увлечение
Гостиница для животных оказалась концлагерем: под видом элитного сервиса скрывали пыточную
Критическая точка: к 2050 году океаны изменятся быстрее, чем мы думаем
Кристально чистая вода и белый песок: заповедник Зингаро скрывает лучший пляж Сицилии
Француженки выбирают ретро: та самая куртка из гардеробов бабушек возвращается в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.